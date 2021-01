Récemment, une proposition est devenue presque tragique lorsqu’une femme a glissé et est tombée d’une falaise presque immédiatement après avoir dit «oui» à son petit ami.

L’incident s’est produit au sommet de la magnifique montagne Falkart en Carinthie, en Autriche. L’homme de 27 ans a posé la question à sa petite amie de 32 ans au sommet de la falaise. Quelques instants après avoir dit oui et accepté de l’épouser, la femme a glissé et est tombée à près de 650 pieds de la falaise.

Pour tenter de la sauver, l’homme est également tombé. Cependant, il a eu de la chance car il a réussi à s’accrocher au flanc de la montagne après une chute de 50 pieds.

Leur proposition ne s’est pas terminée de manière tragique car la femme est tombée sur un lit de neige qui a rompu sa chute. Grâce à la neige, elle a survécu à la chute presque fatale. Un passant l’a repérée allongée dans la neige et a alerté les autorités qui l’ont ensuite secourue. L’homme a dû être secouru par un équipage d’hélicoptère. Il a subi une fracture de sa vertèbre.

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons des rapports de personnes tombant de falaises, soit en cliquant sur des selfies, soit en proposant.

Une femme de 48 ans a été grièvement blessée après être tombée d’une falaise en cliquant sur un selfie à la célèbre station de montagne Saputara dans le district de Dang, dans le Gujarat voisin, en septembre.

Proposer dans un endroit potentiellement dangereux n’est pas la chose la plus folle que les gens aient faite par amour.

Dans ce qui ressemblerait à une scène hors du cinéma, un jeune homme du Kannur du Kerala a rasé l’épicerie de son voisin à l’aide d’un engin de terrassement en octobre. Le jeune homme était mécontent de son voisin alors qu’il bloquait ses projets de mariage.

Fatigué de ne pas avoir pris note de ses plaintes par les autorités, Albin Mathew, 30 ans, a décidé de prendre les choses en main. Dans un accès de fureur, le jeune homme a fait exactement ce qui a été montré dans le récent blockbuster malayalam Ayyappanum Koshiyum avec Prithviraj et Biju Menon. Le film montre le protagoniste en train de démolir une maison à moitié terminée mais occupée de son rival au cœur de la nuit, quelque chose de similaire que Mathew a fait à son voisin Soji.

Cependant, toutes les propositions ne sont pas tragiques. Lors d’un incident récent, un homme du nom de Conor O’Sullivan a proposé à sa petite amie Paula Carbo Zea, un conducteur de train dans une gare de Dublin. Une vidéo qui avait été enregistrée par l’un des passagers a conquis le cœur d’Internet. La plupart des gens ont réagi avec des commentaires pleins d’amour et de bons voeux pour le couple. L’incident a eu lieu dans une gare de Dublin. D’autres membres du personnel des chemins de fer étaient également présents sur place et ont été vus enregistrer des vidéos et applaudir le couple.