La vidéosurveillance de l’école montre le voleur affamé en train de grignoter de la nourriture tout en cherchant plus de nourriture à farcir. Les flics ont déclaré que les femmes auraient emporté avec elle plus de colis de nourriture. Selon les estimations des flics, la nourriture volée vaut 180 $. Ce montant n’est qu’une estimation de ce que les flics pensent manquer. La femme dans la séquence est vêtue d’une veste à capuche rouge et de leggings blancs, associés à des chaussures blanches. Elle a été vue portant une brique de lait à la main et errant dans la pièce à la recherche de plus de nourriture. Les images de surveillance montrent également des boîtes de cornflakes dans la pièce.

Selon New York Post , un rapport a été déposé par la police de New York et la recherche du voleur est en cours. Yeshiva est une institution éducative juive qui enseigne l’étude des traditions, de la religion, des textes du Talmud et de la Torah et de la halakha. Ce que la police sait, c’est que l’effraction a eu lieu vers le coucher du soleil, lorsque la Yeshiva aurait été fermée pour Shabbat. Personne ne se trouvait à l’école pendant les heures de l’incident. Depuis, la police est à l’affût du voleur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy