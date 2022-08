Une femme surprend son mari Sneakerhead avec des nouvelles de grossesse emballées dans une boîte Jordan

La façon unique d’une femme de surprendre son mari en lui annonçant sa grossesse est l’une des vidéos les plus saines que vous puissiez regarder sur Internet aujourd’hui. L’utilisatrice d’Instagram Coral Wocknitz voulait que l’annonce de la grossesse soit un moment spécial pour son mari sneakerhead Austin Wocknitz. Pour le surprendre, elle a placé son résultat de grossesse positif dans une boîte à chaussures Jordon emballée. Coral a également filmé la réaction de son mari alors qu’il ouvrait la boîte et le clip a conquis les cœurs sur Internet.

La bobine Instagram qui a été partagée il y a quelques semaines est devenue virale sur l’application de partage de photos. Le clip commence avec Austin ouvrant l’emballage cadeau dans une excitation totale et étant surpris de voir une boîte à chaussures Jordan devant lui. Dès qu’il ouvre la boîte, il est ravi de voir le test de grossesse positif qui est conservé avec un sweat-shirt “Papa” personnalisé. Il regarde sa femme pour reconfirmer ce qui se passe devant lui et se met immédiatement aux larmes.

À la fin, il place la boîte de côté et embrasse sa femme pour marquer le jalon personnel. Tout en partageant la vidéo, Coral a écrit : « Probablement la vidéo la plus saine de ma pellicule à ce jour. Préparez-vous pour l’aqueduc. Désolé, ce n’était pas Jordans Austin. Dans un post ultérieur, le couple a partagé : “Nous ne pouvons pas contenir notre excitation !!! Bébé Wocknitz est attendu pour l’anniversaire de leur papa, le 27 février ! J’espère qu’ils ne sont pas aussi grands fans de Jordan que leur père, mais ils pourraient partager un anniversaire, donc je ne peux pas espérer. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Avec plus de 3 lakh likes et 90 lakh vues, un barrage d’internautes s’est rendu dans la section des commentaires du message pour souhaiter à la famille Wocknitz. Un utilisateur a écrit : « Je braille. Sérieusement la vidéo la plus précieuse », a déclaré un autre,« Wow, ça m’a fait déchirer un peu, félicitations à vous les gars. Un autre a ajouté: “Batman de la douceur sacrée, comme c’est précieux d’avoir sa réaction adorable.” Pendant ce temps, un internaute a déclaré: “Aww, c’est tellement gentil. Je suis ravi que vous soyez tous les deux parents !

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici