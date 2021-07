Une femme blanche est surnommée la « Victoria’s Secret Karen » après qu’une vidéo d’elle se jetant sur une femme noire, dans un centre commercial de Millburn, dans le New Jersey, soit devenue virale. Dans la vidéo virale en six parties, la femme blanche, identifiée par Metro comme Abigail Elphick, aurait accusé la femme noire, Ijeoma Ukenta, puis se serait allongée sur le sol du magasin près des caisses enregistreuses et se mettrait à crier. Alors qu’Ukenta continue de l’enregistrer, Elphick commence à trembler en s’allongeant sur le sol et à crier : « Elle est m’enregistre. Dites-lui d’arrêter.

Dans l’une des vidéos, on peut voir Elphick suivre Ukenta dans le magasin, lui criant d’arrêter l’enregistrement. La police a déclaré à Sun qu’Elphick était « très bouleversée émotionnellement et a dit aux policiers qu’elle avait une » attaque de panique « parce que l’autre femme filmait la dispute avec son téléphone portable ». enregistrer pour se protéger au cas où l’autre femme mentirait à la police sur la situation plus tard.

Finalement, la police est arrivée sur les lieux et il a été révélé plus tard que c’était Elphick qui avait appelé les flics. La police a déclaré au Sun qu’Ukenta avait déposé une plainte plus tard contre les agents ayant répondu parce qu’elle n’était pas satisfaite de leur réponse.

À la suite de l’incident, Ukenta a lancé une campagne de collecte de fonds en ligne et a déjà collecté plus de 85 000 $ sur GoFundMe pour engager un avocat pour se défendre contre la femme, selon Insider.

Dans sa description de GoFundMe, Ukenta a exprimé sa déception face à la gestion de la situation par l’autorité. Elle a écrit: «J’ai été traitée comme si c’était en 1920 à Short Hills Mall. J’ai été agressé et harcelé par une femme blanche et rien n’a été fait par la sécurité ni la police. Je cherche à m’engager un excellent avocat qui pourra m’aider à faire la lumière sur ce mal. »

