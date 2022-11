Une femme, sur un scooter, entre en collision avec un camion garé dans cette vidéo hilarante

Il nous arrive souvent de tomber sur des vidéos amusantes en parcourant diverses plateformes de médias sociaux. Et, une de ces vidéos d’une fille entrant accidentellement en collision avec un camion est devenue virale sur Internet. Cependant, contrairement à d’autres vidéos dangereuses d’accidents de la route, celle-ci vous fera sûrement rire.

“Papa ki Pari”, lit-on dans la légende de la vidéo, qui a été partagée sur Twitter il y a quelques jours.

La vidéo de 16 secondes s’ouvre sur un énorme camion à ordures coincé au milieu de la route. En conséquence, d’autres véhicules dans la rue peuvent être vus en train de sortir de la route et de contourner le camion. Ensuite, une femme, sur un scooter, tente également d’utiliser la même astuce pour dépasser le camion comme d’autres cyclistes.

Cependant, alors qu’elle essaie de faire demi-tour autour du poids lourd, elle hésite à garder l’équilibre et heurte le camion avec son scooter, le heurte et effraie le chauffeur du camion. Aux yeux d’un homme ordinaire, les images désormais virales sont en effet hilarantes car il semble que la femme ait délibérément claqué le camion.

Twitterati a rapidement inondé les commentaires de la vidéo de réactions chatouillantes. Alors qu’un utilisateur a écrit : « Bhai cible kya tha ? un camion? pneu? Ya wo chef d’orchestre? Scooty ne fait pas demi-tour le kar mara. Un autre a fait une remarque sarcastique et a commenté : « Saari galti truck wale ki hai baas ». “Kaise kaise log hai yanha par”, a plaisanté un troisième individu.

Bhai cible kys tha camion, pneu Ya wo conducteur

Scooty ne tourne pas le kar mara – अजय कुमार (@AjayKum02757317) 30 octobre 2022

सारी गलती ट्रक वाले की है बस। – Abhishek Mishra (@Abhishek04402632) 27 octobre 2022

😂😂 कैसे कैसे लोग है यहां पर। – DEEPAK KUMAR GIRI (@ DEEPAKK186) 27 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 45,8 000 fois et a reçu plus de 1 000 likes sur Twitter. Bien que cette vidéo soit assez drôle, il est toujours sage d’être prudent dans les rues et d’éviter à tout prix de conduire ou de dépasser un véhicule. Plus tôt, une vidéo déchirante d’un horrible accident où une motarde a été écrasée à mort par une dépanneuse avait dévasté Internet.

