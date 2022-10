Une femme sud-coréenne interprétant Odissi quitte Internet avec admiration

La beauté de la musique et de la danse ne connaît pas de frontières. Il comble également le fossé culturel entre les deux comtés. Récemment, une vidéo d’un professeur coréen exécutant la danse classique indienne Odissi avec grâce et perfection lors d’une réception a fait surface en ligne et a depuis suscité des éloges.

Dans le clip, Keum Beena, qui est un interprète d’Odissi et un enseignant du centre culturel Swami Vivekananda de Séoul, peut être vu en train d’interpréter Odissi. La vidéo commence avec elle dansant élégamment sur scène à côté d’un danseur indien. “Quand deux cultures se rencontrent, rien n’est plus beau que ça”, lit-on dans la légende de l’Instagram Reel.

La vidéo a laissé les internautes bouche bée. Une personne a écrit dans la section des commentaires : “C’était si joli et beau unni… étant un Odia, vous nous avez tous rendus fiers.”

Un autre a déclaré: “En tant que danseur d’Odissi moi-même, cela me rend si fier et pourtant reconnaissant qu’eux aussi reconnaissent notre culture.” Un autre utilisateur a commenté: “Elle fait la danse Odissi avec tant de grâce.” Un autre utilisateur a mentionné, “Odissi danse sur une plateforme internationale par un artiste international… Moment de fierté.”

Keum Beena a plusieurs vidéos et photos sur sa chronologie Instagram montrant son talent de danseuse Odissi. Regarde:

Plus tôt, un danseur français nommé Jika avait élevé la barre à un tout autre niveau après avoir essayé le Bharatnatyam. Il a même ajouté un peu de fusion à son style. Il réussit chaque pas avec les chorégraphes Shanti Pouyet et Emile Raj. Ils ont interprété une fusion avec la version mashup de Snehithane Snehithane du film tamoul à succès de 2000 Alaipayuthey , mettant en vedette R Madhavan et Shalini.

