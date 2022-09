Une femme sud-africaine termine 4,26 oz en 60 secondes

Il existe de nombreuses tentatives pour battre des records du monde, cependant, manger 4,26 onces de pattes de poulet doit être l’une des plus amusantes. La délicatesse d’Asie du Sud-Est a maintenant un amoureux fidèle et un record mondial pour le prouver. Selon le site Web Guinness World Record, Vuyolwethu Simanile d’Afrique du Sud, a remporté la bataille contre 4 de ses collègues du restaurant et bar Mashamplanes Lounge à Umlazi, Durban. Elle a consommé une patte de poulet de 4,26 oz en 60 secondes, établissant un nouveau record du monde. C’était presque le double du montant que n’importe lequel de ses concurrents.

Broadway Sweets SA sur Twitter a partagé les détails de l’émission mettant en vedette cette tentative. Le tweet disait: “Regardez le 1er épisode de Stumbo Record Breakers demain, dimanche 25 septembre à 17h30 sur @etv #southafricancuisine #heritageweekend #stumborecordbreakers #chickenfeet” suivi d’un clip. Vérifiez le ici:

Guinness World Records a annoncé sur son site officiel que Simanile est la première personne à obtenir ce titre. L’annonce mentionnait également que l’arbitre Sofia Greenacre avait servi 10 onces de pattes de poulet à chaque participant avant de commencer la tentative. Une seule patte de poulet pouvait être consommée à la fois. Plus d’un entraînerait la disqualification. Les participants devaient consommer au moins 3,8 grammes pour être considérés comme dignes d’un record.

Au début de la compétition, certains ont commencé à se bourrer la gueule tandis que Simanile a adopté une approche mesurée. À la fin, en attendant le verdict, les présentateurs de Stumbo Record Breakers, Carla Classen et Thapelo Motloung, ont prédit les 3 meilleurs prétendants comme gagnants potentiels. Aucun n’était Simanile.

“Vuyo a battu les autres participants par une certaine marge. Elle était la plus modeste et la plus silencieuse de toutes les participantes, donc c’était vraiment touchant de la voir remporter ce titre », a déclaré Sofia Greenacre.

Simanile a été aussi surpris que tout le monde de remporter le record du monde. Selon le site Web Guinness World Record, “Je n’y crois pas” ont été les seuls mots qu’elle a prononcés lors de la remise du certificat Guinness World Records.

