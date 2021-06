Une femme sud-africaine qui a «délivré» un record de 10 bébés s’avère être une fausse nouvelle

Plus tôt ce mois-ci, un incident a été révélé en Afrique du Sud, où une femme de 37 ans a affirmé avoir donné naissance à 10 bébés, dont sept garçons et trois filles. Cependant, une enquête officielle a révélé que l’affirmation n’est pas vraie. Selon la BBC, des tests médicaux ont révélé que Sithole n’avait même pas été enceinte récemment et la femme de 37 ans est actuellement détenue en vertu de la loi sur la santé mentale pour observation et bénéficiera d’un soutien.

Independent Online, un groupe de médias propriétaire de Pretoria News qui a le premier rapporté l’histoire, a allégué que Sithole avait en fait donné naissance aux bébés le 7 juin à l’hôpital universitaire Steve Biko (SBAH) de la capitale, Pretoria. Il a également accusé que le personnel était mal préparé et que l’hôpital et les autorités sanitaires provinciales avaient tenté de dissimuler une négligence médicale.

Sithole et son partenaire Teboho Tsotetsi vivaient à Thembisa et avaient des jumeaux de six ans. Pretoria News a annoncé le 8 juin la naissance des 10 bébés. Plus tôt, une photo était apparue où Sithole avait l’air très enceinte. Un maire local avait également confirmé la nouvelle, à la suite de quoi les organes de presse ont publié l’histoire. Il a toutefois été révélé plus tard que le maire avait confirmé la naissance uniquement sur la base de la parole de la famille et que personne n’avait encore vu les bébés.

Les bébés ont été surnommés les « Thembisa 10 » et bientôt, des dons ont commencé à arriver pour eux et leurs parents, notamment un million de rands (70 000 $; 50 000 £) du président de l’IOL, Iqbal Survé.

Pretoria News n’ayant pas divulgué l’hôpital où les bébés sont nés, les gens ont commencé à devenir méfiants tandis que certains hôpitaux de Gauteng ont commencé à nier tout rôle dans l’histoire lorsque leurs noms étaient impliqués.

Les autorités provinciales du Gauteng ont déclaré à la BBC que les travailleurs sociaux avaient pu suivre Sithole et qu’elle avait été admise à l’hôpital pour des tests vendredi dernier.

