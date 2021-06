Une femme sud-africaine accouche pour enregistrer 10 bébés

Un cas choquant a été révélé en Afrique du Sud où une femme de 37 ans a affirmé avoir donné naissance à 10 bébés, dont sept garçons et trois filles. Après cet incident, la femme Gosiame Thamara Sithole est surnommée Decumom.

S’il est confirmé par les médecins, cela établira un nouveau record du monde pour les plus grandes naissances vivantes jamais enregistrées, battant le record établi le mois dernier. En mai, Halima Cissé du Mali a donné naissance à neuf bébés au Maroc, dont cinq filles et quatre garçons.

Selon le mari de Sithole, Tebogo Tsotetsi, les bébés ont été accouchés par césarienne dans un hôpital de Pretoria le 7 juin alors qu’elle était enceinte de sept mois et sept jours.

Plus tard, la femme, originaire d’Ekurhuleni, a déclaré qu’elle avait conçu naturellement et n’avait reçu aucun traitement de fertilité, comme cela avait été le cas pour d’autres naissances multiples.

Pendant la grossesse de Sithole, les médecins avaient prédit qu’elle pourrait avoir six enfants et lui avaient demandé de faire attention car une petite négligence pouvait être dangereuse pour tous. Son mari espérait avoir des octuplés, faisant de sa femme une Octomom rare comme la Californienne Nadya Suleman.

Tous les membres de la famille sont très heureux de voir les nourrissons en bonne santé. Selon les médias, tous les nourrissons devront rester quelques jours en couveuse.

En parlant au média local Pretoria News, la femme a rappelé le moment où elle est tombée extrêmement malade. Elle a également souffert de douleurs intenses aux jambes et à la taille pendant sa grossesse.

Le couple est déjà parent de jumeaux de six ans et Tsotetsi est actuellement au chômage. Cependant, après la naissance des décuplés, il a déclaré aux journalistes qu’il était « heureux » et « émotionnel ».

