Une femme Streator remporte le prix Best of Show du Starved Rock Photography Show – Shaw Local

Les gagnants du Starved Rock Photography Show 2022 ont été annoncés et récompensés.

Heather Farrell-Wellman, de Streator, a remporté le Best of Show pour sa photographie “Foggy Sunrise at the Rock”.

Dans sa quatrième année au Starved Rock Visitor Center, le spectacle a reçu 52 photographies en novembre. Les entrées sont affichées jusqu’au dimanche 8 janvier.

Des photographes de tout l’État ont saisi des photos dans cinq catégories différentes, telles que les reptiles, les amphibiens et les poissons ; Oiseaux, Insectes et Mammifères ; Parcs d’État de l’Illinois ; Paysages, plans d’eau et rivages; et plantes, arbres et champignons.

Des juges du Département des ressources naturelles de l’Illinois, du Starved Rock Lodge et de la Starved Rock Foundation ont jugé les candidatures.

Les gagnants des première, deuxième et troisième places dans chaque catégorie sont Jeff Mooney, Steve Renner, Steven Gillam, Billy Zborowski, Remi Satkauskas, Irena Adamonis, Phillip Smith et Nancy Brejc.

L’exposition de photos, comme la plupart des programmes du parc, est financée par la Starved Rock Foundation, le groupe d’amis à but non lucratif du parc (à ne pas confondre avec la Starved Rock Country Community Foundation). Starved Rock State Park est administré par le Département des ressources naturelles de l’Illinois. La mission de l’IDNR est de gérer, conserver et protéger les ressources naturelles, récréatives et culturelles de l’Illinois, de faire mieux comprendre et apprécier ces ressources par le public et de promouvoir l’éducation, la science et la sécurité publique des ressources naturelles de l’Illinois pour les générations présentes et futures. .