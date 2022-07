Une femme sri-lankaise a une séance photo “touristique” à la résidence du président et Internet ne peut même pas

Le Sri Lanka a fait face à d’immenses troubles lorsque des manifestants anti-gouvernementaux ont exigé la démission de Gotabaya Rajapaksa en tant que président. Plus tôt, ils ont pris d’assaut les résidences officielles de lui et du président par intérim et Premier ministre Ranil Wickremesinghe.

Jeudi, les manifestants anti-gouvernementaux ont déclaré qu’ils mettraient fin à leur occupation des bâtiments officiels, alors qu’ils juraient de poursuivre leur tentative de faire tomber le président et le Premier ministre face à une grave crise économique. Avant cela, des images spectaculaires de manifestants faisant une série d’activités dans les résidences officielles avaient fait surface sur les réseaux sociaux.

D’une manière ou d’une autre, au milieu de cette agitation, une femme, Maduhansi Hasinthara, a décidé de visiter la maison du président à Colombo et de prendre des photos douteuses. L’impression générale est qu’elle l’a traité comme un lieu touristique et a pris des photos comme on le ferait en visitant une attraction touristique.

Elle a pris des photos sur le lit, sur des chaises et des canapés, à côté d’une voiture, sur la pelouse, entre autres. Elle a partagé 26 photos sur Facebook, avec l’emplacement “à la maison du président, Colombo”.

“Elle a servi l’apparence et a bien servi son pays”, a écrit un commentateur. “VOUS ÊTES TELLEMENT UNE REINE OMG J’AIME LA SÉANCE PHOTO”, a écrit un autre. Un autre a dit : “VOTRE TUER RÉVOLUTIONNAIRE”. D’autres ont souligné qu’il ne s’agissait pas d’une « destination touristique ». La plupart, cependant, semblaient le qualifier de “choses reines”.

Auparavant, des manifestants avaient transformé une salle du secrétariat présidentiel de Colombo en bibliothèque publique. Ashan Vimukthi, l’un des premiers volontaires de la bibliothèque, a déclaré à Arab News que l’objectif était de libérer l’esprit des personnes qui ont été détournées par “les médias et les politiciens traditionnels”.

Une pancarte indiquant « Les livres sont la plus grande arme de la révolution populaire » est accrochée à l’entrée de la bibliothèque, rapporte Wion. La bibliothèque de fortune dispose déjà d’un stock de plus de 30 000 livres reçus en dons.

Les manifestants ont envahi le palais du président Gotabaya Rajapaksa ce week-end, le forçant à fuir vers les Maldives mercredi, lorsque des militants ont également pris d’assaut le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Rajapaksa, 73 ans, s’est envolé jeudi pour Singapour depuis Malé, mais sa démission n’a toujours pas été annoncée, malgré sa promesse antérieure de se retirer mercredi.

