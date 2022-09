Une femme sous cocaïne tue un conducteur ivre sous meth dans un accident à Vegas – médias – News 24

Une femme qui aurait conduit sous l’influence a heurté un autre véhicule, tuant le conducteur également en état d’ébriété

Summer Butler, résident de Las Vegas, est accusé de conduite sous l’influence ayant entraîné la mort, de conduite imprudente et de possession d’une substance contrôlée, a rapporté mardi 8 News Now, citant des documents judiciaires. Les accusations découlent d’un accident de janvier dans lequel elle a foncé dans une autre voiture alors qu’elle était prétendument sous l’influence de l’alcool, de la cocaïne et des cannabinoïdes.

La victime tentait de faire demi-tour à une intersection lorsque Butler, conduisant près du double de la limite de vitesse à 73 mph, a percuté son véhicule. Butler et son passager sont sortis de la voiture, qui a continué sur environ 150 pieds avant de s’arrêter, et tous les trois ont été emmenés à l’hôpital, où Butler a dû être mis sous sédation parce qu’elle était “agir de façon erratique.”

Le taux d’alcoolémie de Butler était de 0,102, bien au-dessus de la limite légale, et les ambulanciers ont découvert une raison possible de son comportement lorsqu’un sac de cocaïne est tombé de son soutien-gorge alors qu’ils soignaient ses blessures. Des tests sanguins ont confirmé la présence de la drogue dans son système, ainsi que des cannabinoïdes.

Alors que la police ne soupçonnait pas initialement que la victime était également en état d’ébriété, des tests sanguins lui ont prouvé qu’ils avaient profondément tort. Non seulement elle conduisait avec un taux d’alcoolémie supérieur à trois fois la limite légale, mais elle était également sous l’influence d’une grande quantité de méthamphétamine.

Butler avait déjà plaidé coupable à un DUI, à Omaha, Nebraska en 2017. Un mandat d’arrêt a été délivré contre elle en juin, bien qu’elle ait été libérée sous caution le mois dernier et condamnée à éviter toute drogue et tout alcool. Cependant, elle serait toujours détenue au centre de détention du comté de Clark. La police n’a pas précisé pourquoi ils ont attendu six mois pour l’inculper de la mort de l’autre conducteur.