Une femme soupçonnée d’être victime d’un enlèvement en 1971 retrouve sa famille

FORT WORTH, Texas (AP) – Une femme qui, selon les membres de la famille, était le tout-petit kidnappé par une baby-sitter il y a 51 ans a retrouvé sa famille à Fort Worth, lors d’une réunion remplie de câlins attendus depuis longtemps et de larmes de joie.

Melissa Highsmith avait 22 mois lorsqu’elle a été enlevée par une prétendue baby-sitter en 1971. Le Fort Worth Star-Telegram a rapporté qu’elle avait vécu à Fort Worth la majeure partie de sa vie en tant que Melanie Brown et ne savait pas qu’elle avait été kidnappée jusqu’à ce que son père biologique, Jeffrie Highsmith, a soumis son ADN à 23andMe et a appris qu’il correspondait aux enfants de Brown.

La famille a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait travaillé avec un généalogiste amateur pour aider à interpréter les résultats de l’ADN et à extraire les dossiers publics pour retrouver Melissa, qui a retrouvé ses parents et deux de ses frères et sœurs ce week-end.

“C’était juste un mélange de joie et de terreur. Être terrifié et excité et essayer juste de comprendre, vous savez, donner un sens à tout », a déclaré Melissa Highsmith à KDFW-TV.

Dans un communiqué publié lundi, le département de police de Fort Worth s’est dit “ravi” d’apprendre que 23andMe a conduit les Highsmith à Melissa, et ils effectueront des tests ADN officiels pour confirmer son identité. L’enquête sur son enlèvement va se poursuivre.

“Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer”, a écrit la sœur de Melissa, Victoria Garner, sur Facebook. “J’étais fou de joie et je me promène toujours dans le brouillard en essayant de comprendre que ma sœur est juste devant moi et que nous l’avons trouvée.”

Selon le National Center for Missing and Exploited Children, la mère biologique de Melissa Highsmith, Alta Apantenco, s’était récemment séparée du père de la jeune fille et avait déménagé à Fort Worth lorsqu’elle avait placé une annonce pour une baby-sitter dans le journal. Une femme qui a répondu à l’annonce a dit qu’elle voulait garder la fille chez elle, et Apantenco a accepté. La baby-sitter a récupéré le bébé chez le colocataire d’Apantenco le 23 août 1971 et ne l’a jamais ramenée.

La famille a dit qu’elle n’avait jamais oublié Melissa.

“C’est bouleversant et incroyable pour moi”, a déclaré Sharon Highsmith, la sœur cadette de Melissa. “Pendant 50 ans, ma mère a vécu avec la culpabilité d’avoir perdu Melissa. Elle a également vécu avec des accusations communautaires et nationales selon lesquelles elle aurait blessé ou tué son propre bébé. Je suis tellement contente que Melissa soit de retour. Je suis également reconnaissant que nous ayons une justification pour ma mère.

Jeffrie Highsmith a déclaré à KDFW que la famille n’avait jamais abandonné l’espoir de retrouver Melissa.

« Nous avions plusieurs conseils, nous partirions vers d’autres États. Nous allions parler à différentes filles, faire fabriquer de l’ADN et nos espoirs étaient anéantis », a-t-il déclaré. “C’était difficile.”

The Associated Press