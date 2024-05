Une femme souffre de l’acné de son frère et de la dépression de son petit ami après une greffe de caca faite maison : RAPPORT

Une femme a contracté l’acné de son frère et la dépression de son petit ami après avoir reçu des greffes fécales des deux donneurs pour soigner sa maladie intestinale, a rapporté Business Insider mardi.

Daniell Koepke, qui souffrait de symptômes du syndrome du côlon irritable tels qu’une indigestion, des douleurs lancinantes dues aux gaz emprisonnés et une constipation sévère au cours de ses années d’université, s’est tournée vers le microbiote fécal ou les greffes de caca faites maison en dernier recours, selon le rapport. Elle avait suivi six cures d’antibiotiques par an pendant cinq ans sur prescription médicale, mais en vain. Ses symptômes l’auraient forcée à supprimer de plus en plus d’aliments de son alimentation jusqu’à ce que la gamme soit réduite à 15 aliments maximum et qu’elle ait perdu beaucoup de poids.

Koepke a alors commencé à prendre des pilules de transplantation fécale fabriquées à partir des selles de son frère dans le cadre d’une procédure clinique de dernier recours. Elle a lentement repris du poids et a repris ses selles naturellement pour la première fois en trois ans, selon le rapport.

Cependant, elle a développé de l’acné, comme son frère, qui a des antécédents d’acné hormonale, révèle le rapport. (EN RELATION : Américains, je vous en supplie : commencez à manger des portions de nourriture de taille normale)

En passant de son frère à son petit ami, Koepke aurait constaté que son acné avait disparu. Cependant, elle a développé une dépression, dont son petit ami était connu.

« Au fil du temps, j’ai réalisé que ma dépression était pire qu’elle ne l’avait jamais été dans ma vie », aurait déclaré Koepke au documentaire Netflix. « Piratez votre santé : les secrets de votre intestin. »

Sa dépression a cessé lorsqu’elle a changé de donneur pour son frère, note le rapport.

Le microbiome intestinal comprend des milliards de micro-organismes qui se nourrissent des aliments présents dans l’intestin. Cependant, leur nature est également déterminée par le type d’aliments que les gens consomment, ce qui explique en partie certaines réactions indésirables résultant d’un changement d’aliment, selon le rapport.

Des relations altérées entre le corps humain et le microbiome intestinal peuvent contribuer aux maladies inflammatoires de l’intestin, les scientifiques ont découvert.

Les aliments occidentaux, souvent pauvres en fibres et riches en sucre et en graisses, influencent fortement la composition du microbiome intestinal, la diminution de la diversité microbienne intestinale étant associée à l’obésité, D’après les recherches. Un déséquilibre similaire favorisant les bactéries intestinales pro-inflammatoires au détriment des bactéries anti-inflammatoires entraîne une signalisation défectueuse du cerveau par l’intestin. Cela contribue à la dépression, Des études montrent.