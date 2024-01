Une femme souffre atrocement tous les jours 5 ans après le LASIK

Une ancienne patiente au LASIK s’exprime sur la douleur chronique qu’elle endure depuis qu’elle a subi une intervention chirurgicale il y a cinq ans, incitant les téléspectateurs à partager leurs propres inquiétudes concernant la procédure.

La TikTokeuse Erin Orchard (@erinorchard88) a franchement documenté son parcours post-LASIK pour plus de 13 000 abonnés, décrivant la douleur quotidienne comme « si intense qu’elle obligerait la plupart des gens à consulter un médecin d’urgence » dans une récente vidéo TikTok publiée le 7 janvier. .

“Tout cela fait partie du processus de deuil”, a écrit Orchard dans sa vidéo, qui a été visionnée 3,9 millions de fois depuis sa première publication.

La chirurgie LASIK est devenue une procédure corrective de plus en plus courante malgré une longue liste de risques et de complications possibles. L’astigmatisme, la vision double, la sécheresse oculaire et même la perte de vision peuvent survenir, selon le Clinique Mayo. Les surcorrections et les sous-corrections causées par le laser utilisé en chirurgie peuvent nécessiter une deuxième procédure LASIK pour être corrigées.

Dans une deuxième vidéo épinglée, Orchard a expliqué qu’elle avait développé une douleur cornéenne neuropathique après sa procédure LASIK, l’amenant à dépenser des milliers de dollars en divers traitements en vain. Elle a déclaré avoir subi deux hospitalisations après l’opération, dont une la veille de Noël.

“Malheureusement, la chirurgie oculaire au laser a ruiné ma vie”, a déclaré Orchard avec émotion avant de mettre fin à la vidéo.

Une autre TikTokeuse (@shanswanz) est récemment devenue virale après avoir révélé qu’elle avait subi une opération au LASIK en 2020 et qu’elle s’était retrouvée de retour chez le médecin trois ans plus tard avec une aggravation de ses problèmes de vision. Là, elle a été aveuglée par la nouvelle selon laquelle elle souffrait d’une névralgie cornéenne.

La douleur chronique et les symptômes tels que la sécheresse oculaire étaient courants après la chirurgie pour de nombreux téléspectateurs dans la section commentaires de la vidéo originale d’Orchard. « J’ai eu le LASIK en 2020 et je souffre depuis de sécheresse oculaire chronique. C’est parfois débilitant », a écrit l’utilisateur @shelby_nations.

«J’ai eu le lasik il y a 14 ans, la douleur a finalement diminué après 10 ans. Cela me réveillerait en sommeil paradoxal », a partagé un autre téléspectateur.

Beaucoup ont déclaré ne pas faire confiance à la procédure parce que les optométristes ne semblaient pas lui faire confiance. “J’ai vu une photo d’une conférence de médecins Lasik et la plupart d’entre eux portaient des lunettes”, a déclaré l’utilisateur @danakayalsepiclife. “Cela m’a fait flipper.”

“J’ai travaillé pour une optométriste il y a des années qui a dit qu’elle n’envisagerait jamais le lasik”, a écrit un autre téléspectateur. “Cela me suffisait pour savoir qu’il ne fallait jamais le faire.”

Le Daily Dot a contacté Orchard via un message direct TikTok.