Une femme soldat a été renvoyée de l’armée après avoir étranglé et frappé sa femme dans une série de rages ivres.

L’artilleuse Renee Mulcahy, 32 ans, a plaidé coupable d’avoir battu sa femme civile Sophie alors qu’elle était ivre à leur domicile à Baker Barracks sur Thorney Island dans le West Sussex.

Elle a admis cinq chefs de voies de fait par voies de fait et une accusation d’inconduite liée à l’alcool et a été renvoyée de l’armée par une cour martiale.

Le tribunal militaire de Bulford, Wilts, a entendu les deux hommes se rencontrer en 2012, avant que Gnr Mulcahy ne rejoigne l’armée en 2017.

Ils ont emménagé dans un logement de service à Baker Barracks en 2018 et se sont mariés plus tard cette année-là.

Le procureur Lyndsay Zalkin a déclaré que la première agression avait eu lieu après une dispute sur la quantité d’alcool bu cette nuit par Gnr Mulcahy.

Elle a ensuite attrapé la gorge de Sophie en l’appelant ac ** t.

Au cours de l’été 2019, Gnr Mulcahy est rentré à 2 heures du matin «ivre et en colère». Le soldat a saisi sa femme par la gorge et lui a donné un coup de tête alors qu’elle était couchée.

En décembre 2019, Sophie a fait ses valises pour partir mais Gnr Mulcahy l’a poussée avant de «se balancer de plein fouet» pour la frapper à la tête, disparue et percuter une porte.

Ils ont passé Noël à part, mais en mars de l’année dernière, Gnr Mulcahy est rentré ivre à la maison et a frappé sa femme contre le mur et l’a attrapée par la gorge.

Sophie a appelé les gardes sur place, mais lorsqu’ils sont partis, Gnr Mulcahy a donné des coups de poing et de pied à sa femme.

Le lendemain matin, Sophie a rapporté le soldat, qui a été retiré de la maison et la relation a pris fin.

Des mois plus tard, Gnr Mulcahy est entré par effraction dans le logement de son ex-épouse alors qu’il était ivre pour emmener l’un de leurs chiens.

Un dernier incident s’est produit en août 2020, lorsque Gnr Mulcahy séjournait chez Sophie pour s’occuper des chiens pendant son absence.

À son retour, Gnr Mulcahy la poussa dans une armoire de cuisine et lui versa une tasse de café froid.

Mme Zalkin a lu une déclaration de témoin de Sophie, dans laquelle elle a exprimé son choc «qu’une personne que vous pensiez aimée puisse vous imposer la main» et a déclaré qu’elle n’était plus une «personne confiante, amusante et pétillante».

Le juge-avocat général Alan Large a renvoyé Gnr Mulcahy, qui servait dans le 12e régiment d’artillerie royale à l’époque, de l’armée.

Elle a également reçu une ordonnance de service communautaire de 18 mois, l’obligeant à remplir 60 jours de réadaptation et 90 jours d’un programme de surveillance de l’abstinence.

