Une femme sobre depuis dix ans répond à un quiz de cinq questions qui vous expliquera si vous avez un problème d’alcool.

Avertissement : cet article contient des discussions sur l’alcoolisme que certains lecteurs peuvent trouver angoissantes.

Catherine Gray est sobre depuis 2013 après avoir réalisé que sa « consommation d’alcool devenait incontrôlable ». Et elle a maintenant partagé un quiz de cinq questions qui révélera si vous avez vous-même un problème d’alcool.

Pour l’écrivain, elle a déjà dit Cet esprit nu podcast comment certaines semaines, elle « pouvait gérer 40 unités, mais la plupart des semaines, c’était 50 ou 60 unités » (le nombre d’unités recommandé pour les femmes est de 14) et s’est retrouvée à boire une « quantité d’alcool mettant sa vie en danger ».

De plus, elle expliqué à Femail explique qu’elle « buvait jusqu’à sept bouteilles de vin par semaine » et qu’elle « savait qu’elle allait mourir ».

Elle a donc pris « la décision la plus judicieuse » de sa vie et a choisi d’arrêter de boire. Et peut-être que, comme les jours les plus ensoleillés sont là, vous avez réalisé que vous buvez presque tous les soirs – et pas vraiment avec modération.

Et pour vous aider avec votre santé, Gray a partagé les signes que votre consommation d’alcool est entrée dans la « zone grise » qui se situe entre « non-dépendant et totalement dépendant ».

Vous recherchez sur Google : « Suis-je alcoolique ? »

Elle a expliqué que ceux qui boivent « sainement » ne seront pas assis sur Google si c’est « gênant ».

« La quantité et la fréquence de consommation n’ont pratiquement aucune importance », a déclaré Gray.

Mais si vous vous demandez déjà inconsciemment si vous avez un problème d’alcool, il semble que ce soit probablement le cas.

Vous êtes discret sur votre consommation d’alcool

Gray a expliqué comment elle avait l’habitude de se « tromper » facilement en disant que son excuse de « Je reste éveillée pour regarder un autre épisode » avant de finir une bouteille et de la remplacer plus tard « ne cachait pas de bouteilles ».

«Mais ça l’était», dit-elle. « Parce que je me cachais après l’avoir terminé. »

Elle a expliqué qu’il existait d’autres « stratégies de dissimulation », comme recycler le verre tard le soir, commencer à boire à la maison ou « acheter délibérément une boisson qui n’est visiblement pas alcoolisée ».

L’écrivain a ajouté : « Ils se cachent tous, mais ils ne sont tout simplement pas aussi audacieux que de cacher une bouteille d’alcool. »

Vous avez essayé de contrôler votre consommation d’alcool

À l’âge de 29 ans, Gray a participé à une « expérience de modération » dans laquelle elle a tenu un décompte quotidien des unités dans un « cahier doré » dans le but de rester en dessous de 30 unités par semaine.

En le faisant pendant quelques mois, elle n’y est parvenue que deux fois.

« Je sais maintenant, grâce à des milliers de lecteurs, que cette étape de « comptage et contrôle », et son abandon, est très courante », a-t-elle expliqué. « La tentative de contrôle est en fait le signe que vous avez perdu le contrôle. »

Vous dites que vous buvez modérément

Gray dit que ce sont les gens qui insistent trop sur le fait qu’ils sont « définitivement modérés », sur le fait qu’ils s’arrêtent toujours à deux verres ou sur le fait qu’ils n’ont jamais la gueule de bois.

De plus, ces personnes rechercheront des personnes pires qu’eux, protégeant ainsi leur « propre consommation d’alcool toxique ».

« Si vous n’avez rien à protéger, vous n’avez pas besoin de préparer un discours de défense », a-t-elle ajouté.

Vous buvez plus que prévu

Ce signe est « décisif », car vous buvez « de manière constante et répétée » plus que ce que vous aviez initialement prévu.

Gray conseille de penser à d’autres « consommables dans la vie » pour s’en rendre compte.

«Je n’achète pas de cheesecake familial et j’ai l’intention d’en prendre une part et d’en avoir trois», a-t-elle expliqué. « Par conséquent, je n’ai aucun problème avec le cheesecake. »

Veuillez boire de manière responsable. Si vous souhaitez discuter de tout problème lié à l’alcool en toute confiance, contactez Drinkline au 0300 123 1110, de 9h à 20h en semaine et de 11h à 16h le week-end pour obtenir des conseils et une assistance.

