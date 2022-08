Une femme s’insémine artificiellement en un peu moins de Rs 4 000 et donne naissance à un bébé en bonne santé

Le désir persistant d’une femme de devenir mère l’a amenée à s’inséminer artificiellement et maintenant, elle a la chance d’avoir un petit garçon en bonne santé. La femme célibataire de 24 ans, Bailey Ennis, avait désespérément besoin d’un bébé mais n’avait aucun intérêt à s’impliquer dans une relation amoureuse avec quelqu’un. Pour réaliser son souhait, elle a utilisé un kit de bricolage à la maison qui était une alternative bon marché à la procédure médicale professionnelle et lui coûtait moins de ₹ 4000. Elle a donné naissance à Lorenzo le 2 juillet de cette année.

La réussite de la femme est remarquable puisque le taux de réussite des grossesses tout au long du processus varie de 5 à 30% seulement, selon Parents.com. L’insémination artificielle est pratiquée par des médecins dans des hôpitaux ou des opérateurs professionnels commerciaux. La procédure peut coûter jusqu’à 1 000 dollars américains (80 000 ₹).

Bailey est tombée enceinte après sa toute première tentative d’insémination en octobre 2021. Elle s’est trouvée une donneuse de sperme expérimentée et en bonne santé qui vivait à proximité. Les deux se sont rencontrés et ont mutuellement décidé d’y aller. Le kit pour la maison qu’elle emportait contenait des gobelets stériles, des seringues et des tests d’ovulation. Elle a utilisé le kit de bricolage sur elle-même une fois qu’elle a commencé à ovuler.

Bailey a déclaré que le donateur était venu l’aider à utiliser le kit car il était expérimenté et avait également fait un don à plus de couples LGBT plus tôt.

“J’ai voulu être maman depuis que je suis adolescente et en tant que lesbienne, j’ai toujours su que cela devait se faire par insémination artificielle. Je n’avais pas envie d’être en couple. Je voulais juste avoir un bébé. Lorenzo est incroyable et me ressemble », a-t-elle déclaré à LadBible. La femme a ajouté qu’elle était très à l’aise et heureuse d’être une mère célibataire.

Bailey dit qu’elle est toujours en contact avec son donneur de sperme et continue de le tenir au courant du bébé. “Lorenzo connaîtra le donneur et pourra le rencontrer s’il le souhaite, à tout moment de sa vie. Il va certainement avoir des frères et sœurs quand je serai prêt. Je suis tellement à l’aise et heureuse d’être une mère célibataire », a-t-elle déclaré.

Dans un cas similaire en Angleterre, Stephenie Taylor, 33 ans, a donné naissance à son deuxième enfant en s’aidant d’Internet pour obtenir un kit d’insémination artificielle. En raison du coût élevé de l’insémination artificielle dans une clinique de fertilité privée, elle a dû prendre l’affaire en main.

