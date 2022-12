Une femme simule une grossesse pour faire de la contrebande de semi-conducteurs en Chine, arrêtée à Zhuhai

Nous tombons souvent sur des articles de presse détaillant les moyens uniques utilisés par les passeurs pour transporter illégalement des marchandises afin d’échapper aux autorités. Et, une telle méthode mise en œuvre par une femme en Chine a attiré l’attention de beaucoup sur les réseaux sociaux. La femme a utilisé une prothèse baby bump pour simuler sa grossesse pour la contrebande de plusieurs puces informatiques et smartphones.

Selon un rapport de Bloomberg, une femme a été arrêtée par des douaniers en Chine pour contrebande de semi-conducteurs à l’intérieur d’une prothèse baby bump. La femme, qui voyageait de Macao, a été arrêtée à Zhuhai le 25 novembre et un total de 202 processeurs et neuf smartphones ont été retrouvés sur elle.

Dans un communiqué, les douanes ont déclaré qu’un agent au passage de la frontière s’était méfié de la femme après l’avoir interrogée. La femme a partagé qu’elle était enceinte d’environ cinq ou six mois, mais son ventre semblait être au troisième trimestre. Cela a conduit l’agent à effectuer une inspection approfondie, qui a révélé que la grossesse était fausse.

HKEPC Media avait également tweeté à propos de l’incident en sous-titrant le tweet, “[Pregnant woman successfully installed 202 CPU] Lorsqu’une femme enceinte a été arrêtée par les douanes de Gongbei à Zhuhai en provenance de Macao, elle a signalé qu’elle était enceinte de 5 mois, mais elle était méfiante à cause de son ventre anormalement gros. Il a été découvert que la femme enceinte portait un bandeau en silicone avec 202 processeurs Intel et 9 iPhones à l’intérieur.

【🉐 孕婦 成功 誔下 202 顆 CPU】 一 名 孕婦 從 澳門 經 珠海 拱 北 海關 被 攔查 時 , 報稱 自 已 懷孕 5 個 月 , 但 由於 異常 巨大 引起 懷疑 , 發現 這 名 孕婦 使用 兜 兜 內 引起 懷疑 , , 發現 名 孕婦 使用 矽膠肚 兜 內 內 藏202 顆 Intel 處理器 及 9 台 iPhone 手機 ……… 😂😂😂 pic.twitter.com/q0CSderb44– HKEPC (@hkepcmedia) 2 décembre 2022

Un marché souterrain des semi-conducteurs se développe rapidement depuis 2020 en Chine. Cela s’est produit en raison de la pénurie mondiale de puces qui a commencé à perturber l’approvisionnement de toutes sortes d’appareils électroniques et de véhicules. La crise des semi-conducteurs en Chine s’est encore aggravée lorsque les États-Unis ont freiné les exportations de semi-conducteurs haut de gamme et d’équipements de fabrication de puces vers le pays, en partie pour empêcher leur utilisation à des fins militaires. Et les iPhones sont passés en contrebande simplement parce qu’ils coûtent cher en Chine en raison des taxes à l’importation.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici