Une femme simule sa mort sur les réseaux sociaux, la raison va vous déconcerter

Certaines personnes partagent des messages bizarres sur les réseaux sociaux, qui deviennent souvent viraux et laissent s’interroger sur le but qui les sous-tend. Dans un de ces cas, une femme indonésienne a publié son cadavre sur les réseaux sociaux. Confus, n’est-ce pas ? Eh bien, elle a fait le mort devant la caméra et a téléchargé la photo sur son profil Facebook. Et la raison derrière cet acte bizarre vous laissera sûrement perplexe.

La femme indonésienne a mis en scène sa mort et, comme preuve, a publié des photos d’elle-même en tant que cadavre sur les réseaux sociaux pour éviter de payer sa dette. La femme, nommée Liza Dewi Pramita, avait déjà demandé une prolongation de prêt en raison de son incapacité à rembourser l’argent, a révélé son créancier. Cependant, alors que la deuxième échéance était sur le point de passer, son fils a partagé un message sur sa mort tragique sur Facebook avec des photos de son cadavre.

Maya Gunawan, la femme qui avait prêté à Liza Dewi Pramita environ 22 000 roupies, aurait accepté une prolongation du délai, mais Liza n’a pas non plus respecté le deuxième délai. Puis, le 11 décembre, Maya a été choquée d’apprendre que la femme était décédée. Lorsque le fils de Liza a révélé qu’elle serait enterrée à Aceh Tamiang, qui était inhabituellement éloignée de la maison de Maya, elle a commencé à douter de tout et a décidé d’examiner attentivement les photos Facebook. Elle a recherché les photos en ligne et a découvert que celles sans le visage de la femme avaient été volées sur Internet pour simuler sa mort.

Lors de la confrontation, le fils a finalement avoué que tout avait été mis en scène pour éviter de rembourser le prêt. Mais ce qui est étrange, c’est que même après que son fils ait admis avoir simulé la mort, Liza serait toujours portée disparue et Maya n’a pas encore récupéré son argent.

