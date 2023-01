Une femme sikhe au Canada conçoit des casques spéciaux pour ses enfants

Le port du casque est nécessaire pour tout le monde à vélo. Il réduit le risque de blessures à la tête et au cerveau. Dans de nombreux pays, les enfants de moins de 18 ans sont tenus de porter un casque lorsqu’ils font du vélo.

Mais une femme sikhe canadienne, Tina Singh, n’a pas trouvé un seul casque sur le marché pour accueillir les turbans de ses fils. Après cela, elle a conçu elle-même un casque adapté au turban. Ce sont les premiers casques multisports certifiés pour la sécurité conçus spécifiquement pour les enfants comme elle, selon Nouvelles de Radio-Canada.

“J’étais frustrée qu’il n’y ait pas d’option sûre dans les casques de sport pour mes enfants”, a-t-elle déclaré.

Sur son Instagram, elle a défini cette initiative comme suit : “Je suis une maman qui a fait un acte de foi pour faire quelque chose de précieux pour mes enfants… Et vous avez répondu avec beaucoup d’amour.”

“C’est une grande courbe d’apprentissage pour moi, ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais fait auparavant”, a-t-elle déclaré.

Tina, qui travaille également comme ergothérapeute, a créé un site Web pour son produit, “Sikh Helmets”.

La communauté sikh devient de plus en plus consciente des casques sikhs et de sa page Instagram, et semble apprécier cette initiative inhabituelle et utile.

“Mes garçons demandent un casque adapté à leurs cheveux depuis des années… Je suis tellement excitée que vous fassiez cela pour eux et pour tous les autres enfants sikhs !”, a répondu l’un de ses abonnés sur Instagram.