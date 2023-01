Une femme sikhe au Canada conçoit des casques spéciaux à porter par-dessus des turbans pour ses enfants

La sécurité est toujours d’une importance primordiale. Les enfants qui pratiquent de nombreux sports peuvent éviter de se blesser gravement s’ils disposent d’un équipement de sécurité approprié. Ces sports peuvent impliquer quelque chose d’aussi simple que de faire du vélo ou quelque chose de rapide comme l’équitation. Cette femme canadienne était incapable de trouver des casques appropriés qui pourraient s’adapter sur le turban de ses fils. La mère de trois enfants n’était pas ravie de ne pas trouver un seul casque que leurs enfants pourraient utiliser sur le marché, a rapporté CBC Toronto. Lorsque ses fils ont commencé à apprendre à faire du vélo, la sécurité est devenue le besoin de l’heure. Tina Singh a dû recourir à des casques plus grands qui n’étaient pas bien ajustés, évider la mousse à l’intérieur ou ne pas mettre de casque du tout à ses enfants. Comme aucune option n’était sûre, elle a pris les choses en main.

Si quelqu’un comprenait l’importance de la sécurité, c’était bien elle. Travaillant avec des patients atteints de lésions cérébrales, l’ergothérapeute savait qu’elle devait faire quelque chose pour ses enfants. Tina Singh a entrepris de créer elle-même des casques adaptés aux turbans. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont rempli la section des commentaires avec leur soutien. Beaucoup ont qualifié cela d’idée “innovante” et “de génie”. D’autres ont exprimé leur enthousiasme à propos de ce lancement. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “J’adore ça! J’ai en quelque sorte envie d’en acheter quelques-uns et de les donner au temple sikh que je passe près de mon travail.

« J’espère que vous avez ces casques sikhs sous forme de casques de hockey. Notre fils déteste ne pas avoir de joora pendant ses jours de hokey », lit-on dans un autre commentaire.

Un autre utilisateur a écrit : « Félicitations ! Heureux de voir cela comme une option pour les enfants sikhs là-bas ! Prochainement, versions glace/hockey et hiver ! La sécurité avant tout !”

Tina Singh a également mentionné dans son entretien avec CBC Toronto que ces casques sont plus que de simples équipements de sécurité pour les enfants. Elle a dit que c’est une démonstration d’inclusion et de diversité dans le sport. Cependant, elle pense que c’est un moment surréaliste de voir ses enfants porter ce qu’elle a créé et en récolter les bénéfices.

La maman de Toronto a conçu le premier casque multisports certifié pour la sécurité spécialement pour les enfants portant un turban. Il lui a fallu deux ans pour travailler et tester différentes versions de casque. En fin de compte, les casques sont certifiés pour une utilisation avec des vélos, des patins à roues alignées, des trottinettes et du skateboard pour les enfants de plus de cinq ans.

