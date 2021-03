Dans la fiction romantique ou dans le flirt de la vie réelle, l’expression «tu me fais pâmer» est utilisée pour expliquer à quel point l’autre personne est attirante. Bien que ce soit une métaphore dans la plupart des cas, mais pour une femme malheureuse en Angleterre, elle s’évanouit littéralement et s’effondre en établissant un contact visuel avec une personne attrayante du sexe opposé. La réponse est déclenchée par un trouble cérébral rare. De ce fait, elle évite tout contact visuel avec les hommes en général car on ne sait jamais qui elle pourrait trouver attirante et par la suite s’effondrer sur place.

Kirsty Brown est atteinte de cataplexie. Le trouble induit une paralysie musculaire soudaine sur des déclencheurs et des stimuli spécifiques tels que des émotions fortes telles que la colère, le rire et la peur. L’homme de 32 ans est originaire de Northwich, Cheshire a également deux enfants.

« ‘C’est très embarrassant. Je suis allée faire du shopping une fois et j’ai vu quelqu’un qui avait l’air bien, et mes jambes sont devenues faibles et j’ai dû m’accrocher à ma cousine pour me soutenir », a-t-elle dit. Courrier quotidien.

Habituellement, cette condition est associée à un autre trouble appelé narcolepsie. Ce trouble du sommeil inhabituel amène une personne à s’endormir à tout moment, debout, parler ou conduire, et les crises durent environ deux minutes. C’est aussi une sorte de trouble du sommeil. Kirsty explique qu’elle est toujours fatiguée; ces mini effondrements la fatiguent de plus en plus et son sommeil n’est jamais assez profond pour se reposer et se rafraîchir correctement.

Pour se protéger en public, elle garde la tête baissée tout le temps de peur de se blesser à chaque fois que ses «genoux s’affaiblissent».

«Si je vois quelqu’un d’attrayant, mes jambes disparaissent, alors j’essaie de ne pas me mettre dans des situations où cela pourrait arriver, ou j’essaie de garder les yeux baissés pour ma propre sécurité», a-t-elle ajouté. Kirsty peut avoir environ cinq attaques de cataplexie par jour en moyenne. Cependant, les jours très difficiles, elle peut en avoir jusqu’à 50, ce qui la rend confinée à la maison.

Ce n’est pas seulement une attirance qui peut la faire faiblir, d’autres émotions, comme la peur, peuvent aussi la déclencher. Comme elle méprise la hauteur, être au sommet d’un escalier raide pourrait aussi avoir le même effet.