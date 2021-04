Une femme s’est filmée en train d’agresser sexuellement de jeunes enfants «  pour plaire  » à un amoureux pédophile condamné

Une femme VILE s’est filmée en train d’agresser sexuellement de jeunes enfants pour satisfaire son amant de pédo.

Suzanne Kelly a pris des photos et des vidéos des deux filles et les a envoyées au pervers condamné Jay Perren.

Suzanne Kelly a envoyé des images indécentes à son amant paedo Crédit: Gazette du soir

La femme de 40 ans pensait qu’elle s’était échappée de ses crimes dépravés en 2012, mais les vidéos ont été découvertes lorsque des flics ont fait une descente au domicile de Perren.

La police a également découvert une réserve écoeurante de plus de 33 500 images – dont certaines montrant «de jeunes enfants dans la douleur et la détresse».

Kelly est maintenant enfermée depuis six ans à Middlesbrough Crown Court après avoir admis une activité sexuelle avec un enfant, du voyeurisme et avoir créé et distribué des images indécentes d’enfants.

Perren, 32 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et quatre mois, ainsi qu’à une nouvelle ordonnance de prévention des préjudices sexuels.

Il a d’abord été condamné pour des images indécentes d’enfants en 2008, puis pour distribution d’images indécentes en 2016 et non-respect des exigences du SHPO en 2019.

Perren a été retrouvé avec une réserve écœurante d’images et de vidéos indécentes Crédit: Gazette du soir

Le tribunal a appris que le couple maléfique s’était rencontré dans un pub où Perren travaillait comme DJ et Kelly était « malheureuse dans son mariage ».

Kelly a alors commencé à prendre des photos et des vidéos indécentes des enfants pour «faire plaisir» à son amant pédo sur une période d’un mois en 2012.

Ses crimes méprisables ont été découverts en novembre de l’année dernière lors d’un raid au domicile de Perren à Stockton.

Elle a été arrêtée quelques jours plus tard où elle a affirmé aux flics: « Je ne l’ai jamais fait ».

Mais lorsqu’elle est de nouveau arrêtée, elle a admis avoir pris les photos et les avoir envoyées à Perren.

Paul Newcome, défendant Kelly, a déclaré qu’elle avait « pris des photos pour le co-accusé » mais qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles avec les enfants des images.

Il a affirmé qu’elle était à un point bas de sa vie « quand elle a rencontré Perren et son » jugement était horrible « .

Un rapport de pré-phrase a déclaré que Kelly ne tirait aucune satisfaction sexuelle des enfants et que « l’intérêt sexuel pour les enfants n’est pas le principal élément de motivation ».

L’agent-détective Angela Beilby a déclaré: «Kelly était peut-être convaincue qu’au fil des années, elle ne serait jamais tenue de rendre des comptes pour ses actes.

«Cependant, la police travaille 24 heures sur 24 pour identifier les individus ou les groupes qui maltraitent les enfants – que ce soit en personne ou en prenant, en fabriquant ou en distribuant des images indécentes.

«Je salue la peine d’aujourd’hui – elle démontre que la police et les tribunaux ont une vision très sérieuse d’un tel comportement et Kelly va maintenant purger une longue période de prison en conséquence.»