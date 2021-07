Une femme s’est assise sur un vol d’American Airlines après avoir « tenté d’ouvrir la porte de l’avion et mordu le préposé »

Une FEMME a été scotchée à son siège sur un vol d’American Airlines après avoir « tenté d’ouvrir une porte d’avion » et aurait mordu une hôtesse de l’air.

La femme sur le vol, qui décollait de l’aéroport de Dallas-Fort Worth à destination de Charlotte, aurait souffert d’un épisode de santé mentale alors qu’elle était dans les airs.

Les images choquantes montrent que la femme était scotchée et semblait avoir la bouche scotchée pendant le vol Crédits : TikTok/arieana mathena

L’utilisateur de TikTok @lol.ariee a capturé l’incident bizarre devant la caméra et l’a partagé avec ses abonnés TikTok Crédits : TikTok/arieana mathena

Une vidéo de l’incident au cours du vol de fin de nuit a été prise par l’utilisateur de TikTok @lol.ariee, capturant la réponse drastique de l’équipage.

Selon le TikToker, les agents de bord ont commencé à courir frénétiquement dans les allées vers 1h30 du matin, verrouillant les portes des toilettes et sécurisant les lieux.

Alors qu’il était évident que quelque chose se passait près de l’avant de l’avion, elle a dit que personne n’avait rien dit, plutôt qu’il y avait juste des chuchotements silencieux.

Finalement, elle dit que le capitaine est monté sur l’interphone et a dit à tout le monde de rester à leur place.

Ils ont expliqué la cause du problème vers l’avant de l’avion, qu’il a apparemment dit qu’ils géraient.

Le vol a atterri avec succès sans autre incident.

Lorsque l’avion a été cloué au sol, le TikToker a capturé le clip, montrant une femme scotchée à son siège.

Elle semblait également avoir du ruban adhésif sur la bouche.

Le TikToker a enregistré des ambulanciers paramédicaux debout avec une civière, alors qu’elle sortait de l’avion. Crédits : TikTok/arieana mathena

La femme aurait été inscrite sur la liste d’interdiction de vol des AA Crédits : TikTok/arieana mathena

La femme criait alors que les passagers la dépassaient pour débarquer.

Le TikToker a enregistré des ambulanciers paramédicaux debout avec une civière, alors qu’elle sortait de l’avion.

Dans des vidéos publiées après l’incident, elle a déclaré avoir entendu que la femme tentait de sortir de l’avion pendant le vol et semblait avoir un épisode quelconque.

Bien que des comptes séparés aient indiqué à TMZ que la femme semblait être dans un état, il n’y avait aucun autre rapport d’elle essayant d’ouvrir les portes de l’avion.

Un porte-parole d’American Airlines a confirmé que le passager était « attaché » après avoir inquiété les membres d’équipage.

« Pendant le vol de Dallas-Fort Worth (DFW) à Charlotte (CLT) le 6 juillet, l’équipage à bord du vol 1774 d’American Airlines a signalé un problème de sécurité potentiel après qu’un client a tenté d’ouvrir la porte d’embarquement avant et a été agressé physiquement, peu et causé des blessures à un agent de bord », indique un communiqué.

Ils ont ajouté: « Pour la sécurité des autres clients et de notre équipage, l’individu a été retenu jusqu’à ce que le vol atterrisse à CLT et puisse être rencontré par les forces de l’ordre et le personnel d’urgence. »

La femme aurait été emmenée à l’hôpital pour une évaluation, avant d’être inscrite sur la liste d’interdiction de vol des AA.