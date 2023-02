Une femme s’est approchée inconfortablement de Sara Ali Khan alors qu’elle l’accueillait à l’aéroport.

En plus d’agir, Sara Ali Khan fait souvent la une des journaux pour sa nature humble. Qu’il s’agisse de cliquer sur des selfies ou de les saluer avec un doux namaste, à maintes reprises, la renommée de Kedarnath a conquis de nombreux cœurs en ligne. Vendredi, elle a de nouveau suscité des éloges et de l’adulation pour ne pas avoir perdu son calme tout en gérant les bouffonneries grossières d’une fan. Sara Ali Khan a attiré l’attention des paparazzis alors qu’elle sortait de l’aéroport de Mumbai. Elle a pris un bref moment pour saluer les fans et a également obligé de poser pour des selfies avec eux.

Tout se passait bien jusqu’à ce qu’une fan féminine entre dans l’image vidéo, une Sara souriante lui serra la main et marmonna “bonjour”. Mais la femme ne s’est pas éloignée tranquillement d’elle, elle a envahi son intimité en tentant de toucher son visage et ses cheveux. Sara a été visiblement prise mal à l’aise avec le geste du ventilateur, alors que son visage souriant tombe rapidement à plat. Mais dans la seconde qui suit, elle se reprend et continue de poser pour des selfies. Jetez un oeil à l’incident ici:

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a irrité un barrage d’utilisateurs qui ont condamné les bouffonneries de la femme tout en louant le comportement mature de Sara. Un fan a demandé: «Pourquoi envahir l’espace personnel de quelqu’un, félicitations à Sara pour son calme», un autre a supposé: «Elle essayait de lui arracher ses bijoux. Comme c’est mal de voir ça. Kya hoga India ka ? Un autre a commenté: “Et puis ils disent que les acteurs se comportent grossièrement… ek thappad laga na chaahiye tha (Elle mérite une gifle).”

Pendant ce temps, un utilisateur a écrit : « Que ce soit un homme ou une femme, ne les touchez pas. S’ils sont assez gentils, cela ne signifie pas que vous vous rapprochez autant. Un autre fan a déclaré: «Sara est bien mûrie et bien élevée par sa mère. félicitations à son humilité .PS ce n’est pas l’heure de ses promotions de films, c’est juste une journée normale.

La vidéo a recueilli plus de 9 millions de vues sur Instagram. Pendant ce temps, pour sa dernière sortie, Sara Ali Khan, qui ne manque jamais d’exhiber sa collection saisissante de kurtas venteux, a opté pour un superbe ensemble de palazzo blanc. Assorti à une dupatta rose, l’ourlet de son palazzo et ses manches comportaient un travail de broderie florale intrinsèque. Elle a choisi un sac à main rose assorti et un maquillage minimaliste pour compléter son look. Elle a une multitude de projets en cours, notamment Gaslight, Untitled Next de Laxman Utekar et Ae Watan Mere Watan.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici