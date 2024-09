Une femme séropositive appelle au changement

Ainara Pederoso Ainara et Peter suivent un traitement de FIV en Espagne

Une femme vivant avec le VIH déclare qu’elle n’a pas pu accéder à un traitement de FIV financé par l’État en Irlande en raison d’un manque d’installations de laboratoire. L’Irlande a introduit en 2023 un traitement de fertilité gratuit pour les patients éligibles, y compris certains traitements pour les personnes vivant avec le VIH. Mais actuellement, il n’existe aucun laboratoire capable de fournir des services aux femmes séropositives qui ont besoin d’une FIV, car la loi exige que leurs échantillons soient stockés dans des locaux séparés. Le gouvernement irlandais a annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir un nouveau centre de fertilité en 2025 « en vue de développer un service public incluant… FIV [and other treatments] qui peut traiter et soigner les personnes vivant avec le VIH ».

Le Health Service Executive (HSE), qui gère les soins de santé publics en Irlande, a déclaré à BBC News NI que les progrès dans le traitement du VIH signifient qu’il travaille à revoir ses pratiques. Il a déclaré que certains laboratoires ailleurs avaient commencé à utiliser « une planification et un nettoyage efficaces » – pas nécessairement des zones de laboratoire séparées – pour « atténuer le risque lié à toute contamination croisée potentielle des échantillons ».

Avec le VIH, « les portes commencent à se fermer »

Ainara Pederoso Ainara et Peter ont besoin d’un traitement de fertilité pour avoir un bébé

Comme des milliers de personnes en Irlande, Ainara Pederoso et son mari Peter envisagent de fonder une famille. Après avoir déménagé à Cork et s’être marié, le couple a commencé à essayer d’avoir un bébé. Comme ils n’ont pas réussi, ils ont fait des tests et il est devenu clair qu’en raison d’un problème sous-jacent lié à la fertilité de Peter, ils auraient besoin d’un traitement de FIV. Ainara, originaire des îles Canaries, a déclaré avoir contracté le VIH auprès d’un précédent partenaire sexuel et avoir été diagnostiquée en 2017. Elle a déclaré que le virus avait été détecté tôt et qu’il était « indétectable » en quelques mois. Selon les services de lutte contre le VIH, « indétectable » signifie que le risque de transmission du virus à un partenaire lors de rapports sexuels ou à un fœtus est nul, car le niveau du virus – appelé charge virale – est très faible.

« Désolé, mais nous ne vous traiterons pas »

Ainara a déclaré qu’elle avait du mal à obtenir des réponses aux questions sur l’accès au traitement de fertilité. « Quand je leur ai dit que j’avais le VIH, toutes les portes ont commencé à se fermer », a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’au Royaume-Uni, les personnes atteintes du VIH peuvent bénéficier du programme gouvernemental. » En Irlande du Nord et dans d’autres régions du Royaume-Uni, les patients éligibles qui vivent avec le VIH peuvent accéder à des traitements de fertilité, notamment la FIV – dans laquelle les ovules sont prélevés des ovaires et fécondés avec le sperme d’un partenaire ou celui d’un donneur dans un laboratoire. Ils ont contacté des prestataires privés de FIV, mais aucun n’a pu les aider. Ainara a lancé une pétition pour souligner la nécessité de laboratoires publics en Irlande. « Je sais que cela ne va pas m’apporter quelque chose. Je ne fais pas ça par pitié. « J’étais prête à la haine à cause de la stigmatisation, mais quelqu’un doit en parler. « Tout le monde a dit : « Nous n’étions pas au courant. Vous avez été si courageux. Merci d’avoir parlé de nous. » « De nombreuses personnes ont déclaré avoir dû partir à l’étranger pour adopter, ou avoir tout simplement abandonné parce qu’elles ne pouvaient pas se permettre d’adopter ou de suivre un traitement de fertilité. » Ainara espère influencer le changement en s’exprimant publiquement. « Ma première impression après mon diagnostic n’a pas été de penser à avoir un enfant ou à fonder une famille, c’était la peur de devoir le dire à mes parents, et je l’ai caché pendant deux ans », a-t-elle déclaré. « J’ai remarqué que depuis que j’ai lancé la pétition, des femmes me contactent et me disent : « S’il vous plaît, ne dites pas mon nom, parce que beaucoup de gens dans ma famille ne le savent pas, ou je veux juste vous soutenir, mais s’il vous plaît, ne partagez pas mon message. » « Beaucoup de femmes séropositives ont peur de la stigmatisation et de la réaction de leur entourage si elles leur annoncent la nouvelle. C’est dommage, car nous avons en quelque sorte normalisé l’existence du VIH. »

Getty Images La FIV consiste à prélever des ovules des ovaires et à les féconder avec le sperme d’un partenaire ou d’un donneur dans un laboratoire.

Taux élevés de VIH en Irlande

Les chiffres officiels montrent que l’Irlande a l’un des taux de VIH les plus élevés en Europe occidentale. Entre 2019 et 2022, le nombre total de diagnostics est passé de 11,1 cas pour 100 000 personnes à 17,2 cas pour 100 000 personnes. En 2022, les deux tiers des diagnostics de VIH en Irlande concernaient des hommes, tandis que le taux de femmes diagnostiquées a doublé. Le Centre de surveillance de la protection de la santé surveille les maladies transmissibles et attribue en grande partie les changements à une augmentation du nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de VIH antérieur effectué en dehors de l’Irlande et à la migration. Le HSE a déclaré à BBC News NI que le gouvernement prévoyait d’ouvrir un nouveau centre public national de fertilité à Cork en 2025 « en vue de développer un service public incluant… FIV [and other treatments] qui peut traiter et soigner les personnes vivant avec le VIH ». Concernant la FIV, il est indiqué qu’« aucun prestataire privé en Irlande n’est actuellement en mesure de proposer des soins si la femme ou l’homme est séropositif ». À l’heure actuelle, le communiqué indique : « Il est important de noter qu’aucun patient vivant avec le VIH ne se voit refuser un traitement » car les patients éligibles peuvent obtenir un financement pour un traitement à l’étranger. Ainara a déclaré qu’elle et Peter ne semblaient pas répondre aux exigences pour un traitement financé par l’État à l’étranger. Ils paient pour un traitement de FIV en Espagne.

