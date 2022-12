Une femme seins nus après la victoire de l’Argentine en Coupe du monde échappe à l’arrestation au Qatar

Une fan argentine, qui a été vue exhibant ses seins après Lionel Messi et co. a décroché le titre de la Coupe du monde dimanche, a soi-disant évité la punition au Qatar. Beaucoup étaient préoccupés par son bien-être après que des agents de sécurité aient été vus l’accompagnant au stade Lusail. L’Argentine a remporté sa première Coupe du monde depuis 1986 après que Lionel Messi et ses coéquipiers aient réalisé une performance fougueuse lors de la finale. Les fans et les supporters argentins étaient naturellement ravis, et il semble maintenant qu’ils se soient un peu trop déchaînés avec leurs célébrations.

Le Qatar avait demandé aux fans de respecter leur culture locale et d’éviter de porter des vêtements révélateurs en public. Parmi les différentes restrictions, les fans ont été invités à se couvrir les épaules et les genoux et à s’habiller modestement. Le code d’éthique a également averti les spectateurs de ne pas entrer torse nu dans le stade pendant les matchs.

Pourtant, la femme, vue flasher dans des vidéos du stade, semble avoir échappé à toute action. Un article du média Outkick a suggéré que la fan n’a même pas été arrêtée après l’incident car elle a été vue en train de clignoter à l’extérieur du stade après l’incident, dans un autre article sur les réseaux sociaux.

Les tenues vestimentaires des supporters lors des matchs de la Coupe du monde sont restées un sujet de discussion brûlant tout au long du tournoi. L’ancienne Miss Croatie Ivan Knoll, surnommée la “fan la plus chaude de la Coupe du monde”, a également reçu beaucoup de critiques avec ses tenues révélatrices tout au long du tournoi, insinuant qu’elle manquait de respect à la culture locale qui interdisait aux femmes de porter des tenues aussi risquées.

Pour en revenir au décideur de la Coupe du monde, le choc de l’Argentine contre la France était tout ce que les fans de football du monde entier auraient souhaité. La Albicelsete menait confortablement après la première mi-temps grâce aux buts d’Angel di Maria et de Lionel Messi. Alors que les hommes de Lionel Scaloni semblaient être en régulateur de vitesse, Kylian Mbappé a marqué deux buts au tir éclair à la 80e et 81e minute pour ramener son équipe à égalité.

Les Argentins ont de nouveau mené dans le temps supplémentaire alors que Messi a inscrit un autre but à son nom, mais Mbappe n’a pas abandonné, marquant sur coup de pied à la 118e minute. L’équipe d’Argentine a finalement eu raison de la France aux tirs au but après que Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni aient raté leurs tirs au but pour les Bleus.

