Une femme s’écrase à vélo en faisant des cascades sur la route

Suivre les précautions de sécurité, rouler ou conduire est obligatoire, mais parfois les gens n’ont pas tendance à comprendre cette chose simple. Ne pas faire attention pendant la conduite peut provoquer des accidents graves. Lors d’un de ces incidents, une femme a écrasé son vélo après avoir tenté d’effectuer des cascades sur la route. Dans la vidéo devenue virale, la femme est vue sur une moto lourde. Elle fait signe à la personne derrière la caméra, qui semble la suivre dans un autre véhicule. En essayant d’effectuer des cascades sur la route, la femme accélère le vélo en prenant des coupes nettes. Le changement soudain de vitesse et le manque d’attention sur la route font perdre l’équilibre du vélo et la femme finit par s’écraser sur la route. La vidéo se termine pour montrer le vélo qui dérive vers l’avant.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a amassé plus d’un million de vues et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits de voir la femme tomber, tandis que certains ont commenté qu’elle aurait dû être plus prudente. L’un des utilisateurs qui a écrit en espagnol a déclaré : “L’égratignure sur sa jambe va durer longtemps, n’avons-nous pas une mise à jour ?”

El rasponazo de la pierna le dura una temporada bien larga, ¿actualización no tenemos ? 🥶— Consuelo GM (@consu333) 26 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « C’est pourquoi vous vous habillez pour la glissade et non pour la balade ».

C’est pourquoi vous vous habillez pour la glissade et NON pour la balade !!— G Smith Studio (@GSmithStudio1) 27 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « aïe. Mais elle l’a demandé ».

Les routes ne sont pas faites pour faire des cascades à vélo et cette femme l’a appris à ses dépens.

Auparavant, une vidéo horrifiante d’une personne évitant de justesse d’être renversée par un camion en mouvement alors qu’elle faisait du vélo est devenue virale. Dans le clip, un homme fait du vélo à côté d’un camion, avec des voitures garées de chaque côté de la route. Quelques secondes plus tard, alors qu’il passe devant une voiture garée, le conducteur ouvre la porte, frappant le conducteur. Suite au choc, la personne qui porte un casque se retrouve sur la route et est percutée par le camion. Cependant, il échappe miraculeusement aux roues du camion et rampe vers la fin de la vidéo. Cette vidéo est sûre d’envoyer des frissons dans le dos.

La vidéo a recueilli plus de 42 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

