Une femme se transforme en un monstre effrayant pour Halloween, Internet l’appelle “Spooktacular”

Les costumes d’Halloween peuvent être tout ce que vous voulez qu’ils soient. Ils peuvent être idiots, effrayants ou drôles pour correspondre à l’ambiance d’un rassemblement. Beaucoup de gens prennent leurs tenues de fête d’Halloween et leur maquillage très au sérieux. Et le costume d’Halloween de cette femme est l’un des looks les plus uniques, créatifs et terrifiants. La femme, nommée Kat Stryker, a partagé son look d’Halloween dans une vidéo sur Twitter

La vidéo commence par son enregistrement du processus de création du look de monstre. Elle a créé des prothèses en utilisant du tissu et du coton ainsi que de fausses dents de monstre trempées de faux sang. Elle montre ensuite son look fini qui est complété par des cornes noires sur la tête et des ailes mobiles sur le dos. Son regard est à la fois terrifiant et épique.

“Mon moment préféré de l’année”, a-t-elle écrit dans la légende avec le hashtag de Happy Halloween.

My favorite time of the year 👻💀🎃 #HappyHalloween pic.twitter.com/N6pRRlgFtV — Kat Stryker (@KatStryker111) October 29, 2022

Avec plus de 25,6k vues, la vidéo a agité Internet. Les utilisateurs ont été stupéfaits par le costume d’Halloween de la femme et l’ont félicitée pour avoir consacré autant de temps et d’efforts. Kat a déclaré dans les commentaires que le look lui avait pris 9 heures pour terminer le look complet. L’un des utilisateurs a écrit: “Merde, c’est le niveau suivant”.

Exprimant son amour pour Halloween, un autre utilisateur a écrit : « Moi aussi ! Halloween est le meilleur. Incroyable métamorphose. Je ne m’attendais pas à ces ailes incroyables. Très cool”. Un troisième utilisateur a ajouté: “Cela appartient à coup sûr à un film d’horreur. Bravo Kat !! Ça a l’air génial”. “Ouah! Tellement soigné, c’était comme du papier mâché pour le visage! Vous avez l’air incroyablement effrayant », a écrit un quatrième utilisateur.

Me too! Halloween is the best. Amazing transformation. Wasn't expecting those amazing wings. Very cool. — borisdaspider (@borisdaspider) October 29, 2022

This belongs in a scary movie for sure. Well done Kat!! Looks awesome — angeldust1818 (@angeldust1818) October 29, 2022

Wow! So neat, that was like face paper mache! You look fantastically scary 🎃👻 — IsabellaMozzarella (@BellaBoosBros) October 29, 2022

That’s the next level bro. — The_Night_Execut⭕️r🦅 (@ExecutorNight) October 29, 2022

Dans le calendrier chrétien, Halloween célébrée le 31 octobre est la veille de la Toussaint. “All Hallows’ Eve” ou “All Saints’ Eve” est une abréviation pour Halloween. Ainsi, la fête est destinée à inspirer l’imitation de la vertu héroïque et du service plutôt que les méchants, les crétins et les gobelins. Les gens s’habillent avec des costumes effrayants et les enfants frappent à la porte de leurs voisins pour un “trick-or-treat”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici