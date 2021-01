Facebook nous aide non seulement à communiquer avec nos copains, mais nous conduit également à des conseils et des suggestions utiles. Dans un message Facebook récemment, une mère impuissante a demandé des conseils après que la bombe de bain de sa fille ait quitté la baignoire dans des taches roses.

Belinda Hill, résidente d’Australie, s’est tournée vers un groupe Facebook nommé « Mums who Cook, Clean and Organize » pour lui demander une solution sur la façon de restaurer la couleur de sa baignoire après que Lush de sa fille, un spécialiste de la cosmétique artisanale, ait teint la baignoire en rose. Elle a dit qu’ils avaient utilisé Jiff pour frotter la baignoire, mais en vain et a demandé quels autres produits elle pouvait essayer.

Partageant la photo sur Facebook, elle a écrit que sa fille avait utilisé une bombe de bain Lush. « Nous avons essayé Jiff et Gumption jusqu’à présent et ça se passe avec beaucoup de frottement, mais pas complètement. Des suggestions à essayer? » Des milliers de personnes ont apporté leurs astuces et suggestions pour aider la mère en colère qui a déclaré que le frottement n’avait pas du tout été utile.

Le message a recueilli plus de 1000 réactions et plus de 800 commentaires. Un des utilisateurs a proposé sa suggestion et a écrit que le conseil « pouvait sembler bizarre » mais lui a demandé d’essayer de l’eau de Javel, puis du napisan dessus et de laisser la pâte pendant quelques minutes avant de la frotter. L’utilisateur a également dit à la mère de contacter Lush, comme cela se produit généralement avec les bombes de bain, mais elle a qualifié l’incident de «fou». Elle a également souhaité bonne chance à la mère.

Une autre personne qui a partagé des trucs et astuces de nettoyage lui a dit de mélanger du citron, du vinaigre et du bicarbonate de soude bouilli chaud car cela aidera à l’enlever. Les parents du groupe ont raconté leur message et ont déclaré qu’ils avaient eu des expériences similaires dans le passé.L’un d’eux a déclaré qu’ils utilisaient de l’eau de Javel et du bicarbonate de soude trempés dans de l’eau chaude et que cela se passait facilement sans frotter.

Un autre utilisateur a écrit en plaisantant que la mère pouvait changer la couleur de la salle de bain pour qu’elle corresponde à celle de la baignoire, tandis qu’un autre a déclaré que « même si cela n’a pas l’air idéal, mais ça a l’air plutôt bien. »

Certains lui ont suggéré de combiner les articles ménagers pour en faire un puissant détachant. Mais la plupart des gens étaient préoccupés par le produit et ont conseillé à la mère de contacter directement Lush.

L’un des parents inquiets a écrit qu’il était effrayant qu’il ait été absorbé par la peau. Un internaute a partagé son expérience et a mentionné qu’elle avait le même problème avec une bombe de bain Lush mais qu’elle était bleu marine et brillante. « Impossible de sortir! J’ai besoin de me faire repeindre », ajouta-t-elle.

Un autre utilisateur lui a dit de contacter directement Lush comme « quel que soit le bain, qu’il soit neuf et cher ou vieux et bien utilisé, cela ne devrait pas arriver! Cela pourrait sauver d’autres grands drames. »