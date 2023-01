Une femme se souvient d’être allée au “paradis” après avoir été déclarée cliniquement morte

De nombreuses personnes qui ont survécu à des expériences de mort imminente ont décrit des expériences hors du corps telles que suivre une lumière céleste, voir le paradis et bien plus encore. Maintenant, une femme qui était cliniquement morte pendant plus de quatorze minutes, prétend avoir vu une chaîne de montagnes “30 000 fois plus grande que le mont Everest” dans l’au-delà. Le Dr Lynda Cramer était en route pour les toilettes lorsqu’elle est «morte» aux petites heures du 6 mai 2001. Elle affirme cependant que son voyage ne s’est pas arrêté là et qu’elle est allée au paradis pendant que les ambulanciers se précipitaient pour la sauver. Après avoir été réanimée, Cramer a raconté ce qu’elle avait vu au cours d’une expérience qui avait semblé avoir duré cinq ans.

Dans une interview YouTube avec NDE Diary, Cramer affirme qu’elle flottait au-dessus des ambulanciers paramédicaux travaillant sur son corps avant d’explorer l’au-delà, où elle pouvait prendre la forme qu’elle souhaitait. Elle a également parlé de certains des sites incroyables qu’elle a vus, dont beaucoup étaient sans égal sur Terre.

Se souvenant de l’expérience, la femme a dit : « C’est alors que je me suis retrouvée debout dans ce que j’ai appelé le champ de fleurs. J’observais la chaîne de montagnes 30 000 fois plus grande que l’Everest ». Elle a également mentionné qu’il y avait une énorme chaîne de montagnes derrière elle. Elle pouvait voir des gratte-ciel. En comparaison, Dubaï ressemblait à une collection de huttes miniatures. Elle a également vu des lacs et presque tout dans un panorama à 360 degrés. Elle a également déclaré: “Donc, je suis là pour interagir avec les gens, parler aux gens, devenir eux.”

Dans sa description vidéo, le journal NDE a déclaré à propos du phénomène connu sous le nom d’expériences de mort imminente : “Certaines personnes considèrent les expériences de mort imminente (EMI) comme des rêves ou les hallucinations d’un cerveau mourant, les gens n’ont généralement pas les mêmes types d’hallucinations. En revanche, les descriptions des expériences de mort imminente sont remarquablement cohérentes à travers la culture et le temps.”

Dans une autre affirmation similaire, Gerald Johnson, un prêtre du Michigan, a déclaré qu’à la suite d’une crise cardiaque en 2016, il est brièvement décédé et est entré dans le royaume du diable. Il a parlé de son expérience de mort imminente (EMI) et a décrit les détails de son voyage vers “l’autre côté”.

Le prêtre a révélé que son esprit avait quitté son corps et qu’il pensait qu’il s’élevait à la suite de tout le bien qu’il avait fait dans cette vie, notamment en aidant un grand nombre de personnes et en influençant un grand nombre de décisions divines. «Mais au lieu de monter, je suis descendu. Je suis allé littéralement au centre de la Terre. C’est là que se trouve l’Enfer”.

Le prêtre a exhorté les téléspectateurs à amener leur cœur devant le dieu dans la conclusion des vidéos.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici