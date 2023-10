Une femme se souvient des préjugés auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle était enfant

Une femme abandonnée alors qu’elle était nouveau-née au bord d’une route en Ouganda a rappelé la « stigmatisation » liée au fait d’avoir grandi en tant qu’enfant adopté dans les années 1960 et 1970.

Bharti Dhir a été retrouvé dans une caisse de fruits par un passant dans la ville de Kabale en 1960 avant d’être adopté par une famille sikh.

À l’âge de sept ans, elle découvre par hasard qu’elle a été adoptée.

Vivant désormais à Reading, dans le Berkshire, elle aide les familles à entamer leur propre parcours d’adoption d’enfants.

Mme Dhir, 63 ans, se souvient du moment où elle est tombée par hasard sur des détails de son passé dans la maison familiale en Ouganda.

« Je suis allée dans le bureau de mon père et j’ai vu des bouts de papier avec mon nom dessus et j’ai vu les mots ‘adopté’ et ‘abandonné' », a-t-elle déclaré.

« En grandissant, beaucoup de gens à l’école disaient ‘tu sais que ce n’est pas ta vraie famille’. C’était blessant car mes parents n’ont jamais voulu que je me sente différent de leurs autres enfants. »

Mme Dhir a déclaré que les enfants comme elle, avec un double héritage indo-africain, étaient « méprisés ».

‘Une insulte’

Elle se souvient des commentaires adressés à ses parents comme « en adoptant un enfant africain, tu as dû avoir une liaison » et « cela va déshonorer la famille ».

« Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils m’avaient adoptée car ils me considéraient comme l’enfant d’un étranger », a-t-elle déclaré.

« J’ai toujours pensé que si vous êtes brun et avez les cheveux bouclés, ce n’est pas une bonne chose et cela a eu un impact énorme sur mon estime de soi.

« Quand j’étais enfant, je me sentais laide et pas une belle personne, et ce n’est que vers la trentaine que j’ai changé cette perception de moi-même. »

La famille a fui l’Ouganda au début des années 1970 avec des milliers d’autres membres de la communauté asiatique, chassée par le dictateur Idi Amin.

En arrivant au Royaume-Uni, la famille faisait partie des réfugiés hébergés dans un camp à Newbury, mais elle a subi les mêmes préjugés.

« Les gens disaient à ma mère ‘elle est très brune, peux-tu lui donner cette crème éclaircissante pour la peau, peux-tu lisser ses cheveux ?’.

« C’est une insulte que j’ai ressentie et j’ai refusé de changer ma façon de chercher un partenaire et je n’étais pas prêt à l’accepter. » Depuis, elle a documenté ses expériences dans son autobiographie et travaille maintenant pour aider d’autres familles de la communauté asiatique locale dans leur parcours d’adoption.

« Adoptez l’adoption »

« Il est plus populaire d’adopter au sein d’une famille plutôt que quelqu’un à l’extérieur, car vous l’avez gardé au sein de la famille et vous savez exactement quel est son passé », a-t-elle déclaré.

Elle a rencontré trois familles asiatiques qui ont adopté en dehors de leur famille élargie, dont une amie.

Elle a ajouté : « Ils considèrent cela comme une bénédiction et considèrent les enfants comme les leurs.

« J’aide désormais la communauté sud-asiatique à adopter l’adoption et je suis là pour offrir tout soutien ou conseil.

« Je constate que l’adoption est de moins en moins stigmatisée, mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant qu’elle soit pleinement acceptée au sein de notre communauté. »

