Une femme se souvient d’avoir tenté de sauver un officier tué dans une fusillade de masse

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – L’épouse d’un policier hors service tué lors d’une fusillade en Caroline du Nord a rappelé samedi comment elle avait tenté de le sauver après qu’il ait été abattu.

“Je suis content que tu sois resté avec moi assez longtemps pour que je puisse embrasser ta peau pendant qu’elle était encore chaude”, a déclaré Jasmin Torres lors du service commémoratif de Gabriel Torres, 29 ans. “Alors que je pouvais encore sentir le pouls de ton cœur .”

Torres, un officier de police de Raleigh et ancien marine américain, était à l’intérieur de son véhicule personnel et sur le point de partir au travail lorsque les autorités ont déclaré qu’il avait été abattu par un garçon de 15 ans portant des vêtements de camouflage et tirant avec un fusil de chasse.

La police a déclaré que l’adolescent avait tué cinq personnes en tout, dont son frère aîné, lors du saccage du 13 octobre. Alors que les autorités continuent de chercher un motif, la capitale de la Caroline du Nord était encore sous le choc neuf jours plus tard et rendait hommage à ceux qui étaient morts.

S’exprimant à l’église Cross Assembly de Raleigh, Jasmin Torres s’est souvenue d’éclairs des derniers instants de son mari, notamment d’entendre des « fissures » qui n’avaient pas de sens au début.

“Vous trouver blessé avec votre vie qui s’échappe est une douleur trop difficile à gérer”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: “J’ai tout donné pour essayer de vous sauver. Je suis désolé si je t’ai fait peur. Je ne savais pas que je pouvais crier aussi fort.

Jasmin Torres a rappelé les nombreuses fois qu’elle et son mari avaient passés séparément au fil des ans, y compris lors de ses déploiements en tant que Marine, puis de travail de nuit en tant que policier.

“Je suis tellement, tellement, tellement fier de toi”, a déclaré sa femme. « Vous étiez tellement dévoué à votre travail. J’ai dû te supplier d’utiliser ton temps libre. Vos quarts de nuit étaient difficiles – cela créait de la distance – mais nous nous en sommes sortis.

Le chef de la police de Raleigh, Estella Patterson, a déclaré que Torres vérifiait souvent les collègues avec lesquels il s’était formé à l’économie de la police pendant les périodes creuses de son quart de travail.

“Toujours s’assurer qu’eux et leurs familles allaient bien”, a déclaré le chef. “On me dit qu’il avait toujours quelque chose en plus sous la main, que ce soit une paire de chaussettes, un t-shirt, une lampe de poche supplémentaire ou quelques dollars supplémentaires à partager si quelqu’un était dans le besoin.”

Le point culminant de la journée de Torres, a déclaré Patterson, a été de préparer le dîner pour Jasmin et leur fille Layla avant de commencer son quart de travail.

“Il a laissé à chacun de nous un exemple de ce dont le monde a le plus besoin – pas à ceux qui fuient les défis de la profession et les dangers inhérents à ce travail”, a déclaré le chef. «Mais ceux qui courent, se protègent contre les forces qui chassent et haïssent; ceux qui divisent et détruisent.

Moins de deux heures après que les Marines américains ont habilement replié le drapeau américain drapé sur le cercueil de Torres, un autre mémorial était prévu pour Susan Karnatz, 49 ans. Elle a été tuée pendant le déchaînement alors qu’elle courait sur un sentier pédestre.

Karnatz était un coureur passionné qui a terminé le marathon de Boston à quatre reprises. Elle était mère de trois garçons.

Un mémorial est également attendu dans les prochains jours pour Mary Marshall, 34 ans, un vétéran de la marine qui promenait son chien et prévoyait de se marier plus tard ce mois-ci.

Nicole Connors, qui parlait à un voisin sur son porche, était la matriarche de sa famille élargie et avait travaillé dans les ressources humaines. Ses funérailles sont prévues jeudi à Dayton, Ohio, selon le Dayton Daily News.

Un mémorial a eu lieu jeudi dernier pour James Thompson, 16 ans, le frère aîné du jeune de 15 ans qui, selon la police, a perpétré la fusillade. Un maillot de basket et un short avaient été placés sur le cercueil de James Thompson.

Il “arrivait juste à cet âge où le monde entier s’ouvrait à lui”, a déclaré Jeff Roberts, pasteur principal de la Trinity Baptist Church, pendant le service.

Le suspect du tir a été identifié par ses parents comme étant Austin Thompson. La police a déclaré croire qu’il avait tiré sur des policiers et que plusieurs policiers avaient riposté avant son arrestation. Il reste dans un état critique, selon un rapport publié jeudi par la police.

Les parents ont publié une déclaration selon laquelle ils sont “accablés de chagrin” et n’ont vu aucun signe avant-coureur indiquant qu'”Austin était capable de faire quelque chose comme ça”.

Sa mère a déclaré mercredi qu’il avait été transféré dans une unité de soins intensifs pédiatriques. La principale procureure locale a déclaré qu’elle chercherait à inculper le jeune en tant qu’adulte.

Ben Finley, l’Associated Press