Une femme se retrouve avec un “cou de lézard” après un traitement de beauté pour un resserrement de la peau qui tourne mal

Lors d’un incident horrible, une femme du Royaume-Uni a eu un cou en forme de lézard après avoir subi une intervention pour réparer son double menton. Jayne Bowman, qui a 59 ans, a payé 500 £, soit 48 000 roupies, pour un traitement de thérapie par fibroblastes. Cela aide à raffermir la peau de son cou. Dans le cadre de la procédure cosmétique, un appareil zappe un courant électrique à haute fréquence à travers la peau afin d’encourager la régénération des tissus. Cependant, dans le cas de Jayne, le traitement a mal tourné et elle a fini par développer des centaines de taches rouges et de cicatrices.

Tout en parlant au Daily Mail, elle a rappelé son expérience et a déclaré: «Des semaines plus tard, il n’y a eu aucun changement à part d’horribles cicatrices. J’avais des centaines de points de sourcils partout sur ma poitrine et ma poitrine. Je ressemblais à un lézard !

Elle a en outre expliqué pourquoi elle ne voulait pas quitter la maison, et si elle le faisait, elle portait un foulard pour se couvrir le cou. Maintenant, elle souhaite avoir son cou flasque. « C’était mieux que ce qu’il me restait. Ce soin de beauté bâclé m’a laissée à l’agonie », a-t-elle déclaré au point de vente.

Cela a commencé quand après un régime, elle a réussi à perdre du poids mais s’est retrouvée avec un excès de peau. Elle a dit qu’elle «détestait» son double menton et c’est à ce moment-là qu’elle a décidé de rechercher des procédures cosmétiques.

La femme de 50 ans a demandé des recommandations sur Facebook. Elle a ensuite envoyé un message à propos du Botox pour son double menton. C’est à ce moment-là qu’une esthéticienne a répondu et après avoir vérifié les avis, Bowman a décidé d’y aller, rapporte Daily Mail.

Expliquant la procédure, elle a dit que c’était très douloureux. « Ça a brûlé comme l’enfer. J’ai dit à la thérapeute que j’étais à l’agonie mais elle n’a pas semblé s’en soucier. Elle a dit qu’elle devait continuer sinon ça ne marcherait pas », a-t-elle dit.

Suite à cela, elle a commencé à utiliser des crèmes pour rafraîchir sa peau, mais elle s’est couverte de taches rouge brunâtre tout le long de son cou.

Elle a ensuite parlé à un avocat de la même chose et a laissé une mauvaise critique. Cela a incité l’esthéticienne à porter plainte auprès de la police. Depuis lors, elle a lancé une pétition pour des normes plus strictes de l’industrie de la beauté.

