Une femme se retrouve avec des «dents ébréchées pour la vie» après avoir mordu un boulon en métal dans un kebab

Trouver un objet étranger indésirable dans votre nourriture préférée peut être votre pire cauchemar et le mâcher tout en savourant votre plat peut être encore pire. Une femme au Royaume-Uni a dû traverser cela récemment et ce n’était pas seulement une épreuve mentale. La femme aurait même été laissée avec une dent ébréchée à vie. Préférant garder l’anonymat, la femme a mordu dans un boulon métallique qui s’est en quelque sorte retrouvé dans son kebab.

Selon un rapport de Birmingham Live, lorsque l’incident s’est produit, l’homme de 34 ans venait d’acheter un déjeuner de kebab et de pain naan chez Seavers Fish and Chips à Rowley Regis, Sandwell, West Midlands. La femme s’est cependant abîmée les dents en mordant dans un boulon métallique de son kebab. La femme, qui a une faible estime de soi, a déclaré que sa dent ne peut pas être réparée et qu’elle aura donc une dent ébréchée à vie.

Sa blessure l’a laissée sous antibiotiques au cours des deux dernières semaines et attend un traitement de canal. À propos de l’incident, elle a déclaré : « J’ai mâché avec mes dents de devant et la sensation ressemblait à un craquement dur. Le boulon est apparu quand je l’ai recraché après avoir fait mal. Dans le processus, deux de mes dents se sont ébréchées. Elle a affirmé que le boulon de 1,5 cm sur 1,2 cm était sorti d’une machine à kebab, ce que la société a également confirmé. Elle aurait immédiatement appelé la société de puces et ils lui ont demandé de conserver le verrou car ils en avaient besoin. C’était une partie de leur machine à kebab, ont-ils dit.

Un nouveau dîner, selon la femme, a également été promis, mais après trois heures d’attente, personne ne s’est présenté. Après l’événement du 24 juin, elle a ensuite pris contact avec la division de la santé environnementale du Sandwell Council. Le mercredi 3 août, elle dit avoir reçu un appel du département lui disant que l’entreprise de chips avait « avoué » avoir laissé le boulon dans son plat. Elle affirme que le conseil lui a également suggéré de parler à un avocat.

La société a reconnu qu’un boulon était tombé de l’une de ses machines de découpe de brochettes dans le magasin Rowley Regis, selon le directeur du bureau de la société, Manish.

Il a déclaré que l’événement avait été signalé au fabricant allemand par la friterie et que l’enquête avait été menée par le Sandwell Council et la Food Standards Agency.

