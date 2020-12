La vidéo de test de goût TikTok d’un adolescent américain s’est transformée en révélation la semaine dernière. Maryn Short, 19 ans, a découvert qu’elle avait COVID-19[feminine lors du tournage d’une vidéo de test de goût TikTok dans laquelle elle essaie une boisson sucrée Starbucks.

Selon le New York Post, La boisson de Maryn comprenait de la crème fouettée, cinq pompes de sirop de vanille, un filet de caramel, de la crème épaisse et trois pompes de sirop de caramel. Maryn était en train de filmer une vidéo testant le goût de la boisson à la fenêtre de service au volant du géant du café. Mais ce qui a commencé comme une vidéo «J’ai essayé» sur les réseaux sociaux s’est transformé en quelque chose de beaucoup plus alarmant.

Alors qu’elle prenait la première gorgée de son verre, Maryn dit: «Cela n’a pas de saveur.» Elle prend une autre gorgée de boisson et est un peu paniquée et dit: «Pourquoi est-ce que je ne peux pas le goûter? Dois-je COVID? » Après avoir pris une autre gorgée, Maryn est en mode panique complet en disant: «Accrochez-vous. Je ne peux rien goûter !! » Sa vidéo est depuis devenue virale avec plus de 701 000 likes.

Parler à Actualités BuzzFeed, Maryn m’a dit qu’elle ne pouvait distinguer qu’un goût crémeux. Elle a dit que c’était presque comme si elle buvait du lait sucré. Elle pouvait dire que c’était sucré, mais il n’y avait pas du tout de saveur qu’elle trouvait vraiment étrange. Elle a dit que c’était difficile à décrire.

Maryn est à la maison en quarantaine depuis qu’elle a été testée positive pour coronavirus . Elle a dit qu’elle pensait être aux prises avec de la congestion le jour où elle a filmé la vidéo, mais qu’elle a été surprise de n’avoir rien goûté.

Selon le rapport, Maryn a trois emplois à temps partiel et reste à la maison pendant la pandémie, sauf lorsqu’elle doit aller travailler et faire ses courses. Après le travail la semaine dernière, le 30 novembre, Maryn a décidé de s’arrêter dans un Starbucks local pour essayer une boisson qui était à la mode sur l’application car elle était censée être une commande de venti délicieuse et abordable.

Maryn a dit qu’elle avait hâte de tester la nouvelle boisson car elle était censée avoir le goût d’un macchiato au caramel. Cependant, dès qu’elle prit la première gorgée, elle réalisa soit qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans la façon dont la boisson avait été préparée ou que quelque chose n’allait pas avec elle.

Elle a dit à BuzzFeed qu’elle se demandait si le barista y mettait trop de crème épaisse. Et puis elle y a vraiment pensé, et cela l’a frappée avec la réalisation que cela pourrait être un symptôme révélateur de la coronavirus pandémie. Maryn a appelé sa mère immédiatement après que la panique l’ait frappée et on lui a conseillé de se faire tester immédiatement.