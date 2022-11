Une femme se précipite hors de la voiture pour parler à un employé du service au volant, le véhicule roule sur la route

Avez-vous déjà entendu parler de la phrase : “Comme vous semez, vous récolterez ?” Une vidéo virale d’une femme qui sort de sa voiture pour harceler un employé sans mettre son véhicule sur le frein à main en est le parfait exemple. Un utilisateur de Twitter a posté la vidéo et a affirmé dans la légende : « Elle a sauté de la voiture pour harceler un employé sous-payé mais elle a oublié de mettre sa voiture en mode parking. C’est ce que nous appelons le karma ».

Dans la vidéo, on voit une conductrice sortir de sa voiture à un service au volant après ce qui semble être une dispute avec le personnel. Le véhicule commence à avancer, ce qui incite la femme à le poursuivre en courant dans la rue. La voiture se dirige ensuite vers la route principale et s’arrête. On peut voir deux membres du personnel de la station se diriger vers la femme et sa voiture pour offrir de l’aide.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a ensuite cumulé plus de 3 millions de vues. Récemment, une vidéo d’une femme tombant d’une moto en essayant de donner un coup de pied à l’homme à côté d’elle à vélo est devenue virale sur Internet. La femme qui roulait a perdu l’équilibre et est tombée au sol. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a reçu de nombreux votes positifs sur Reddit et a suscité de nombreuses réactions.

