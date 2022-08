Une femme se plaint que BF soit gentil avec les pousse-pousse, Tweeple demande au garçon de la quitter

Les histoires de relations bizarres font toujours le tour d’Internet et celle-ci n’en est pas moins. S’adressant à Twitter, un utilisateur a partagé une capture d’écran d’un message Quora où une femme peut être vue se plaindre de son petit ami qui fait de petites discussions avec des pousse-pousse. Dans la capture d’écran, on peut la voir demander comment elle peut changer cette chose à son sujet. En dehors de cela, elle a également un problème avec le fait qu’il boit du chai au bord de la route et veut qu’il soit «plus chic» et «moderne».

“Mon copain vient d’une famille de la classe moyenne inférieure. Il a gagné un énorme salaire dans une grande entreprise, mais il continue à : bavarder avec les chauffeurs de pousse-pousse et les serveurs et boire du chai au bord de la route. Comment puis-je rendre mon petit ami plus chic et moderne ? » son message Twitter lu. Regardez par vous-même :

WTF WTF WTF WTF WTF https://t.co/aX3k0PRYAC pic.twitter.com/XemotIpw7l – Typo King (@Hopayega09) 29 août 2022

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et les internautes ne semblent pas pouvoir s'arrêter de commenter. "Des enculés privilégiés qui détestent tous ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux et lèchent les bottes de ceux qu'ils savent être au-dessus d'eux dans l'ordre hiérarchique", a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: "Je dis cela à des occasions extrêmement rares, mais" cours dans la direction opposée, mon homme ".

Il gagne un énorme paquet simplement à cause de son comportement avec les gens avec qui il a de l’empathie. https://t.co/qMwsAsvgEa — Yogesh (@YogeshJ7989) 30 août 2022

quitte cette fille au plus vite https://t.co/YZH7qWKuVF — Anshhhhh (@lmaoanshhh) 30 août 2022

Les gars tombent amoureux des chercheurs d’or comme les filles tombent amoureuses des méchants https://t.co/dsevtjEi3a – Abhinaya (@detectivegal_) 30 août 2022

Héros de la classe ouvrière ✓ https://t.co/eMkZSDcnyC – Ainsi parlait Shevek (@writingback) 30 août 2022

Elle ne le mérite pas. https://t.co/yoBSYLnKrY – Ayez Courage Et Soyez Gentille ‍ (@valliraghu) 30 août 2022

Il a l’air d’un mec génial https://t.co/HEgYjSPf9S —David Gray (@DavidQGray) 29 août 2022

"Je viens juste de savoir… Traiter un autre humain avec un revenu moindre comme de la merde est dans les cartes du processus évolutif pour devenir moderne et élégant", a commenté un autre utilisateur. Quelle est votre opinion sur la même chose ?

