Une femme se plaint des cheveux des serveuses dans son déjeuner au pub – mais la réponse du propriétaire laisse les convives stupéfaits

UNE FEMME est restée furieuse après avoir affirmé avoir trouvé les cheveux d’une serveuse dans son déjeuner au pub avant que la réponse du propriétaire ne laisse les convives stupéfaits.

La femme, connue uniquement sous le nom de Rose, a laissé une critique cinglante en ligne après avoir dîné au Summerhouse à Wolverhampton, avant de dire qu’elle “ne reviendrait plus”.

Une femme s’est plainte d’un cheveu qui aurait été trouvé dans son déjeuner au pub avant que les propriétaires ne ripostent Crédit : Google Street View

La cliente choquée s’est plainte à TripAdvisor après avoir affirmé avoir découvert un cheveu noir dans sa nourriture au pub Black Country.

Rose a ensuite partagé une photo des petits cheveux noirs sur la pépite de poulet sur le site Web d’examen.

Et le restaurant a également ajouté qu’elle avait “apprécié la nourriture jusqu’à ce moment-là”.

Dans sa courte critique, Rose a écrit: “J’ai fait venir ma nourriture à table, j’en ai profité jusqu’à ce que je voie un cheveu sur ma pépite de poulet.

“J’ai vérifié que ce n’était pas mes cheveux et ce n’était pas le cas car mes cheveux sont blonds et les cheveux que j’ai trouvés dans ma nourriture étaient noirs.

“Je sais que je peux sembler très dramatique (et dans certains cas, cela ne peut pas être aidé) dans cette critique, mais cela m’a vraiment dégoûté de ma nourriture, je ne reviendrai plus ici !!”

Le Summerhouse semble être un choix populaire dans la région, la majorité des critiques le jugeant “excellent”.

Le pub a une note de 4,5 sur Tripadvisor avec plus de 350 avis indépendants.

Et les propriétaires n’ont pas laissé passer la critique cinglante sans avoir leur mot à dire sur la situation.

Karen K, propriétaire de The Summerhouse, a riposté au restaurant mécontent qui aurait mangé un “repas de pépites de poulet pour enfant”.

Sa réponse se lit comme suit : “Merci beaucoup pour votre avis. Je ne peux que m’excuser si vous n’étiez pas satisfait du repas de pépites de poulet de l’enfant que vous mangiez.

“Je n’ai aucune explication sur la façon dont les cheveux noirs se sont retrouvés sur votre nourriture, car les chefs de notre cuisine sont également blonds ou chauves.

“Si vous aviez porté ce problème à notre attention à l’époque, nous aurions pu le rectifier pour vous.”

Malgré la mauvaise expérience de Rose, de nombreux autres convives sur TripAdvisor ont semblé apprécier le tarif du pub.

En août, Teresa a déclaré: “Nous étions un groupe de 12 à célébrer les anniversaires de la famille. L’accueil était charmant, le personnel était très sympathique et la nourriture était délicieuse.

“Tout est sorti en même temps, ce qui peut être un problème pour une grande fête, mais pas de problème ici. Vraiment charmant, je le recommande vraiment. Des prix raisonnables aussi.”

Un autre restaurant a déclaré: “Nous sommes allés ici pour une pause déjeuner rapide car nous avons entendu de belles choses sur la nourriture.

“Le personnel était super, très attentionné. C’était assez calme, donc je ne savais pas à quoi cela ressemblerait lors d’une journée bien remplie, mais c’était parfait pour nous.

“Des prix raisonnables. Deux repas pour adultes, un repas pour enfants et trois boissons 32 £. Le repas pour les enfants plus grands était également énorme. Très savoureux et vraiment apprécié.”