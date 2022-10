Une femme se plaint de douleurs oculaires pour trouver 23 lentilles de contact coincées dedans

Il est souvent conseillé de veiller à retirer ses lentilles de contact avant de se coucher le soir. Cependant, avez-vous déjà entendu parler d’un cas où quelqu’un continue de porter de nouvelles lentilles sans enlever l’ancienne paire pendant plus de 20 jours d’affilée ? Le Dr Katerina Kurteeva a récemment rencontré un cas extrêmement rare au cours de sa carrière d’ophtalmologiste de près de deux décennies.

Elle a dû retirer plusieurs lentilles de contact de l’œil d’une femme car elle ne les enlevait pas avant de s’endormir tous les soirs. Bien que la nouvelle soit choquante en soi, ce qui est encore plus surprenant, c’est le nombre de lentilles de contact retirées de l’œil de la femme. Le Dr Katerina a dû retirer un total de 23 lentilles, ce qui causait une immense douleur à la femme. L’ophtalmologiste a partagé une vidéo d’elle-même enlevant doucement les lentilles de contact sur Instagram et a exhorté tout le monde à ne pas dormir avec leurs lentilles.

La bobine montre le médecin enlevant une lentille à la fois de l’œil de la femme. Le bouquet de lentilles avait formé une masse verdâtre derrière l’œil de la femme. Les partisans du Dr Katerina ont paniqué à la vue des lentilles empilées dans l’œil de son patient. Beaucoup ont suggéré qu’elle devrait cesser d’utiliser des lentilles de contact et porter des lunettes à la place. Un autre a écrit que la dame devrait prendre des précautions précoces ou elle pourrait être diagnostiquée avec une démence.

Un utilisateur s’est senti désolé pour la femme et a déclaré qu’elle était âgée et qu’elle ne devait pas penser aux conséquences de dormir avec les lentilles. Selon le Dr Katerina Kurteeva, cette femme était titulaire du Guinness World Records pour avoir le plus de lentilles collées derrière l’œil.

Outre l’ophtalmologiste, Sharon Copeland, opticienne spécialisée dans les lentilles de contact, conseille également aux gens de ne pas dormir avec des lentilles de contact. Dans une interview avec un portail médiatique, Sharon a déclaré que cela pouvait entraîner une infection causée par la bactérie Pseudomonas. Cela peut également entraîner une sécheresse oculaire et une cécité permanente. Outre ces problèmes, les lentilles limitent également l’apport d’oxygène aux yeux, ce qui provoque des ulcères et une inflammation. Sharon a également partagé que même faire une sieste avec des lentilles de contact est une mauvaise idée.

