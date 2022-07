Une femme se plaint d’Airbnb « cauchemardesque » et découvre qu’elle est entrée dans la mauvaise maison

Bien que les détails de l’enregistrement par Airbnb puissent parfois prêter à confusion, il n’arrive pas tous les jours que vous pénétriez accidentellement dans la maison d’un étranger après avoir mal lu les instructions. Lors d’un incident hilarant, une femme et sa petite amie se sont récemment retrouvées exactement dans la même situation et ont partagé leur calvaire sur TikTok. Selon un récent rapport de Newsweek, tout s’est passé lorsque Page Talbot et sa petite amie Lauren Vail ont pensé qu’ils étaient entrés dans le plus grand cauchemar de leur vie après être entrés dans un mauvais Airbnb. Après avoir loué une maison au Québec, au Canada, Paige et Vail ont trouvé une maison couverte de terre, de cheveux et de poussière.

Les filles ont loué l’endroit pour deux nuits, où elles se rendaient pour assister à un concert de Tash Sultana. Cependant, la maison était dans un état si dégoûtant qu’ils ont tous deux refusé d’y dormir. Le duo aurait trouvé l’appartement mal entretenu, y compris des couvre-lits tachés et des sols poussiéreux. On peut les entendre tous les deux parler de l’état pathétique de la maison en arrière-plan de la vidéo, qui a été publiée par Paige sur son compte TikTok. Tout en enregistrant l’état de la salle de bain, de la cuisine et de la chambre, Newsweek les a cités comme disant: «Ew, il y a aussi des trucs dans les draps. Je suis si confus.”

Informant de la situation de la maison, Paige a envoyé un texto à l’hôte : « Bonjour, nous venons d’arriver à Airbnb et l’endroit est un gâchis absolu. Il y a des cheveux et de la poussière partout sur le sol, de la saleté sur le lit, des taches sur l’oreiller et le frigo est dégoûtant… Je ne peux pas dormir confortablement ici.

Après cela, l’hôte, qui a été surpris par le texte de Paige, lui a demandé d’envoyer des photos des intérieurs et leur a également assuré de résoudre les problèmes. Cependant, l’hôte n’a pas tardé à répondre aux filles et a répondu: «Vous êtes au mauvais endroit. L’appartement est le 201!” Embarrassée après avoir créé une telle agitation, Paige s’est excusée et s’est enregistrée dans la bonne propriété, a rapporté la publication.

Lors d’une conversation avec Newsweek, Paige a révélé qu’avant de déverrouiller la porte, elle n’avait pas vu le numéro de chambre de la propriété. Et ajouté que structurellement, les deux appartements sont identiques, ce qui a créé toute la confusion.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici