Une femme se noie dans une piscine en Ontario alors qu’elle diffusait en direct sur Facebook

Le père d’une femme qui s’est noyée dans une piscine en Ontario lors d’une diffusion en direct sur Facebook a parlé de la perte de sa famille.

Hellen Wendy Nyabuto a pu être vue dans une vidéo luttant pour rester à flot après avoir plongé dans le fond de la piscine la semaine dernière.

L’agent de santé de 23 ans, qui vivait à Toronto, avait auparavant répondu aux commentaires des téléspectateurs avant de reprendre sa baignade.

Son corps a été repéré quelques heures plus tard au fond de la piscine. Selon son frère, elle s’est noyée à Collingwood, en Ontario, la ville où elle travaillait.

Son père Nyabuto John Kiyondi, 56 ans, a déclaré depuis son domicile au Kenya : « J’ai regardé cette vidéo. J’ai pleuré. C’est terrible.

“Elle a communiqué avec moi deux jours avant de mourir. Elle avait l’air très bien et j’étais très heureux. Elle m’a promis un téléphone. Je n’ai rien ressenti d’anormal”, a-t-il déclaré.

Nyabuto vivait avec son jeune frère Enock dans un appartement à Toronto et travaillait à temps partiel comme agent de santé tout en étudiant en soins infirmiers, a déclaré sa famille.

“Elle est au Canada depuis environ trois ans”, a déclaré Enock, qui est l’un de ses cinq frères et sœurs.

“Toutes les responsabilités financières (de leur famille au Kenya) reposaient sur elle”, a-t-il ajouté.

‘RETOUR À LA CASE DÉPART’

Le père de Wendy, un petit agriculteur de Kisii, dans le sud-ouest du Kenya, a déclaré qu’il était “de retour à la case départ” maintenant que sa fille est partie.

“Elle m’aidait financièrement à éduquer ses frères et sœurs, en particulier en termes de frais de scolarité et d’autres dépenses. Je suis coincé maintenant et je reviens à la case départ. Je me demande comment ses jeunes frères et sœurs vont poursuivre leurs études”, a déclaré Kiyondi à CNN.

Tout ce qu’il veut maintenant, c’est que le corps de sa fille soit renvoyé au Kenya.

“Selon notre tradition, on est censé être enterré là où on est né. Je ne me sentirai pas à l’aise, psychologiquement, si ma fille est enterrée loin du Kenya”, a-t-il déclaré.

Le rapatriement du corps de Wendy pèsera sur les maigres ressources de sa famille et Enock a déclaré qu’ils avaient lancé une campagne GoFundMe pour collecter 50 000 $ pour aider à couvrir les frais d’inhumation.

“La famille traverse actuellement une période difficile. Tout ce que nous voulons, c’est que son corps soit ramené à la maison pour être enterré”, a-t-il déclaré.