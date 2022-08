Une femme se noie dans une piscine en Ontario alors qu’elle diffusait en direct sur Facebook

Une femme de 24 ans du Kenya dont la mort par noyade a été capturée sur une vidéo en direct est dans les mémoires comme un «super-héros» qui a aidé les foyers de soins de longue durée de l’Ontario pendant la pandémie.

Hellen Nyabuto est arrivée au Canada en 2019 en tant qu’étudiante et travaille comme préposée aux services de soutien à la personne depuis 2020. Une de ses amies proches, qui a rencontré Nyabuto à l’université, a déclaré qu’elle avait la passion d’aider les gens et qu’elle était plutôt sociable.

“Elle était adorable”, a déclaré Alfonce Nyamwaya au téléphone à CTV News Toronto. « Hellen était une super-héroïne pour nous.

Selon Nyamwaya, Nyabuto venait de terminer un quart de travail dans un foyer de soins de longue durée à Chatsworth, en Ontario. le 18 août et était retournée au motel où elle séjournait. Elle aidait à la maison parce qu’ils venaient de faire face à une épidémie de COVID-19, a-t-il déclaré.

Nyabuto s’est noyée dans la piscine du motel, située à quelques minutes du foyer de soins de longue durée où elle travaillait.

L’incident a été filmé via un flux en direct sur Facebook, que Nyabuto avait mis en place au préalable. Dans une copie de la vidéo publiée sur TikTok, Nyabuto est vu barboter dans ce qui semble être une extrémité peu profonde de la piscine. Elle s’approche de la caméra et sourit avant de retourner nager un peu plus.

Nyabuto devient bientôt à peine visible dans le cadre alors qu’elle se déplace vers l’autre bout de la piscine. Le spectateur voit des éclaboussures et peut entendre un léger cri avant que l’eau ne s’immobilise.

“J’ai regardé cette vidéo. J’ai pleuré. C’est terrible”, a déclaré le père de Nyabuto, Nyabuto John Kiyondi, à CNN. “”Elle a communiqué avec moi deux jours avant de mourir. Elle sonnait très bien et j’étais très heureux.

Un GoFundMe mis en place par la sœur de Nyabuto dit qu’Hellen profitait d’une baignade l’après-midi lorsqu’elle est décédée.

La campagne de financement participatif décrit Nyabuto comme étant “plein de vie, avec un sourire chaleureux et un cœur charmant”.

“Tous ceux qui ont rencontré Wendy ont eu le moral élevé. Elle était passionnée par son travail et elle a touché de nombreux cœurs.

Dans un communiqué, le directeur du foyer de soins de longue durée Country Lane à Chatsworth a confirmé que Nyabuto était un employé offrant un soutien à l’établissement pour l’été.

“Au nom de tous ceux de Country Lane qui l’ont connue et travaillée à ses côtés, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pour leur perte tragique”, a déclaré Christi Broderick.

Hellen Nyabuto est vue sur cette photographie non datée fournie par des amis.

L’agent de santé était également le soutien de famille et soutenait non seulement ses parents, a déclaré Nyamwaya, mais a également scolarisé plusieurs élèves au Kenya. Ainsi, la famille espère réunir les fonds nécessaires pour rapatrier le corps de Nyabuto chez lui, ce qui, selon eux, coûtera au moins 50 000 dollars.

“Elle m’aidait financièrement à éduquer ses frères et sœurs, notamment en termes de frais de scolarité et d’autres dépenses”, a déclaré son père. ”

“La famille traverse actuellement une période difficile. Tout ce que nous voulons, c’est que son corps soit ramené à la maison pour être enterré.”

Avec des fichiers de CNN