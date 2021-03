Une femme se marie après sa rupture aux États-Unis dans un acte d’amour-propre

S’aimer soi-même peut être une première étape essentielle pour aimer les autres et il semble qu’une femme des États-Unis prenne cela très au sérieux. Selon les rapports, une femme nommée Meg Taylor Morrison d’Atlanta, en Géorgie, était sur le point d’épouser son petit ami le 31 octobre 2020, mais une rupture inattendue en juin 2020 l’a laissée marcher dans l’allée vers son reflet dans le miroir.

Bien que le coach de vie et le coach d’affaires aient eu une rupture « à l’amiable » en juin 2020, Meg avait déjà organisé le mariage à Denver, dans le Colorado. Ainsi, au lieu d’annuler les réservations, Meg a décidé de se marier.

Selon un rapport de Courrier quotidien, Meg a décidé qu’elle n’avait besoin de personne d’autre pour organiser le mariage et a eu l’idée de cérémonies d’auto-mariage. Meg est allée à plein régime dans la cérémonie d’auto-mariage et a planifié sa journée spéciale pendant des mois, et a même commandé un gâteau de mariage sur mesure, a choisi sa robe de mariée parfaite et a choisi une bague en diamant brillant.

Le rapport mentionne qu’il y a eu des moments où Meg a trouvé ses pensées hésitantes et se demandait si ses amis et sa famille prendraient ses mesures comme un trait de personnalité narcissique obsessionnel ou qu’elle en faisait trop avec elle sans mari. Courrier quotidien rapporte que la mère de Meg était assez inquiète au début et pensait que la décision de sa fille pouvait paraître égoïste.

Cependant, le rapport mentionne que la principale raison pour laquelle Meg s’est mariée était de cesser d’essayer de plaire aux autres et de se concentrer sur sa priorité.

Meg a finalement marché dans l’allée comme Voilà la mariée joué sur des kazoos par ses filles de fleur pendant que ses invités soufflaient des bulles et buvaient du champagne. Elle a également lu les vœux qu’elle avait écrits et accepté sa propre alliance et s’est embrassée dans le miroir, promettant de s’aimer, rapporte Courrier quotidien. Les amis et la famille de Meg lui ont donné le gâteau de mariage personnalisé, qui a été suivi de danser et de manger de la nourriture thaïlandaise.