Une femme se fait tirer dans les escaliers par un agent de sécurité au bar des sports de DC alors que des manifestants marchent vers le domicile du propriétaire – The Sun

Un bar SPORTS à DC a été rencontré par des manifestants dimanche après qu’une vidéo a émergé d’une femme traînée dans un escalier et hors de l’établissement.

L’incident a eu lieu au Nellie’s Sports Bar samedi soir, entraînant une série de manifestations le lendemain soir.

Un bar sportif de DC a été rencontré par des manifestants après qu’une vidéo a émergé d’une femme traînée dans un escalier et hors de l’établissement Crédit : Instagram

L’incident a eu lieu samedi soir, et une vidéo du moment plus tard est devenue virale sur Instagram Crédit : Instagram

Les manifestations ont commencé vers 18h30 dimanche, lorsque des dizaines de personnes se sont tenues devant le populaire bar LGBTQ+, criant et brandissant des pancartes.

Les manifestants auraient également marché du bar des sports de la rue U au domicile du propriétaire à proximité avant que la foule ne se disperse.

La police de la capitale est entrée dans le bar, qu’un certain nombre de clients à l’intérieur ont quitté en raison de la foule qui s’était rassemblée à l’extérieur.

Nellie’s a initialement publié une déclaration dimanche, déclarant: « Nous étions incroyablement bouleversés et perturbés de voir l’événement malheureux qui s’est produit chez Nellie’s hier soir.

« Nous menons une enquête complète sur la situation. Chez Nellie, nous favorisons un environnement inclusif et sûr, donc des événements comme celui-ci sont totalement inacceptables pour nous. »

PROTESTATIONS DU WEEK-END

Des images de l’incident de samedi ont été publiées sur Instagram et semblent montrer un groupe de personnes se battant avec un homme, qui serait un agent de sécurité, qui traîne la femme dans un escalier.

WUSA9 a rapporté que Keisha Young, 22 ans, du Maryland était la femme vue en train d’être traînée.

Young a déclaré: « C’était une altercation là-bas. Ils essayaient de faire sortir d’autres personnes parce que quelqu’un d’autre avait apporté une bouteille là-bas.

« D’une manière ou d’une autre, j’ai été mêlé à une altercation parce que je ressemble à quelqu’un d’autre et j’ai été touché et traîné dans les marches. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait qu’il se passe ensuite, Young, qui a affirmé que l’incident s’était produit peu de temps après avoir monté les escaliers et entrer dans le bar, a déclaré: « Je les veux [Nellie’s] disparu. »

L’incident a eu lieu au Nellie’s Sports Bar, un établissement LGBTQ+ populaire de la capitale Crédit : Instagram

Lundi, le bar aurait déclaré avoir mis fin à son service de sécurité avec effet immédiat Crédit : Instagram

Young a déclaré qu’elle avait apprécié la démonstration de soutien dimanche soir.

Elle a ajouté: « Je ne m’attendais pas à ce que cela se transforme en quelque chose comme ça, pour être honnête, mais je me sens très chaleureuse que beaucoup de gens soient ici pour m’aider. »

Lundi, il a été signalé que le bar avait depuis mis fin à son service de sécurité avec effet immédiat.

Nellie’s, qui restera fermé pour le reste de la semaine, a déclaré lundi dans un communiqué: « Notre enquête sur l’affaire est en cours et nous coopérerons à toute enquête des forces de l’ordre, mais nous n’avons pas besoin d’attendre la conclusion de l’enquête. avant de prendre des mesures décisives.

« Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont été témoins des événements horribles du week-end dernier. Quel que soit le comportement qui s’est produit auparavant, rien ne justifie de maltraiter et de manquer de respect à l’un de nos invités.

« Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons entendu les préoccupations des communautés BIPOC et LGBTQ.

« Nellie’s sera fermé cette semaine alors que nous évaluons cette situation regrettable, même si nous continuerons à payer à tous les membres du personnel non liés à la sécurité leur salaire normal.

« Dans l’intervalle, nous utiliserons ce temps pour écouter et comprendre ce que nous pouvons faire de plus pour créer l’atmosphère sûre et conviviale que nos clients attendent du Nellie’s Sports Bar au cours des 14 dernières années. »