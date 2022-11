Une femme se fait tatouer son itinéraire de bus préféré sur son corps. Voici pourquoi

Les médias sociaux continuent de nous traiter de choses intéressantes et nous en devenons fous. Eh bien, vous avez dû voir des messages de personnes affichant leurs tatouages ​​​​uniques. Récemment, une femme de 25 ans nommée Elliott Colvin, qui est tellement obsédée par les bus qu’elle les a tatoués sur son corps. Avec ce tatouage sur son bras, elle veut montrer au monde son amour pour les bus. C’est la raison pour laquelle elle a une ligne de bus et le bus qui y circule, tatoués sur son bras.

Cela peut sembler étrange, mais Elliott a le numéro de la ligne de bus de Manchester à Stockport tatoué sur son bras. Elle emprunte cette ligne de bus tous les jours et s’est fait tatouer pour commémorer sa relation avec elle. Cette ligne de bus est également significative pour elle car c’est là qu’elle a rencontré son partenaire, Will Sanders. Ils sont ensemble depuis 5 ans et voyagent ensemble sur cette ligne de bus.

En publiant la photo, elle a écrit: « Nommez quelque chose de plus emblématique. Merci maisieellistattoos d’avoir réalisé mon rêve 192.”

Dans une interview, Elliott a déclaré: «C’est un peu ringard, pour être juste. Mon partenaire est un peu un trainspotter. Nous sommes ensemble depuis environ cinq ans et j’ai toujours été dans les transports et les voyages.

Le service de bus 192, selon Elliot, est l’un des services de bus les plus fiables de la région de Stockport. Elliot et Will aiment tous les deux prendre le bus. Quand elle et Will ont emménagé dans un appartement à Manchester, elle a remarqué qu’il y avait un bus toutes les deux minutes. Elle a été très satisfaite du service et a décidé de faire faire ce tatouage par l’artiste Maisie.

