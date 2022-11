Une femme se fait retirer ses bagues coincées au doigt après 15 ans

Avez-vous cette bague au doigt qui est votre préférée ? Celui que l’on porte partout, qui s’accorde avec toutes les tenues et s’adapte parfaitement ? Imaginez que vous preniez ou perdiez du poids et que soudainement, votre accessoire incontournable ait formé une prise de fer sur votre doigt, le tenant en otage. Imaginez si la bague y restait collée pendant 15 ans ! C’est ce qui est arrivé à une femme dont l’histoire est devenue célèbre sur TikTok avec des millions de vues. Cette dame a vécu avec trois bagues collées à ses doigts pendant une décennie et demie avant de pouvoir enfin les retirer à l’aide d’un porte-bijoux.

Le détaillant de bijoux qui a retiré les bagues de la femme a publié un article sur l’épreuve sur la populaire application de médias sociaux, TikTok. Le détaillant, qui porte le nom d’utilisateur “jewelleryforever” sur l’application, a expliqué que parce qu’il y avait trois bagues coincées sur le même doigt, c’était “beaucoup plus difficile à couper”. Pour soulager le doigt, le professionnel devait “les faire tous d’un coup, en même temps”, ont-ils révélé dans la courte vidéo sur TikTok.

Times Now a expliqué que la personne dans la vidéo devait utiliser un appareil spécial qui passe sous les anneaux, entre la peau et le métal, puis coupe le groupe de métal.

La vidéo mentionnait en outre qu’il ne s’agissait pas de la première tentative de la femme pour essayer de retirer les bagues de sa main. Elle avait été à l’hôpital avant de faire le travail. Cependant, selon le TikToker, les employés de l’hôpital ont dit à la femme qu’ils ne pourraient pas l’aider avec le service à moins qu’il ne s’agisse d’une véritable urgence. L’hôpital a ordonné à la femme de chercher un bijoutier.

C’est ainsi que la femme a fini par venir chez ce professionnel. Bien que les outils aient été suffisants pour couper les anneaux et enfin libérer son doigt, l’impact du port d’anneaux serrés pendant si longtemps signifiait qu’il faudrait quelques semaines pour que le doigt guérisse complètement.

On ne peut qu’imaginer à quel point cela a dû être soulageant pour la femme.

