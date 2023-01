Une femme se fait licencier de Google

Être licencié n’est pas le meilleur début pour la nouvelle année. Pas même un mois en 2023, et les employés des grandes entreprises technologiques du monde entier continuent de faire face à des défis tels que le licenciement et d’autres mesures de réduction des coûts. Cet ancien employé de Google faisait partie des 12 000 personnes qui ont été licenciées lorsque la multinationale technologique a décidé de licencier 6 % de ses effectifs dans le monde. Elle a documenté une journée de sa vie, montrant exactement ce que c’était le jour où elle a reçu la nouvelle déchirante sur TikTok et YouTube. Nicole Tsai a commencé son mini vlog en racontant qu’elle s’est réveillée avec un texte “inquiétant” de son patron. Sa matinée est devenue plus étrange lorsqu’elle a découvert que les propriétés de son entreprise lui avaient coupé tout accès. Bientôt, la nouvelle est arrivée et elle a été licenciée.

Découvrez sa vidéo ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas croire que Nicole ait pu profiter d’une journée à Disneyland après avoir été licenciée. Bien qu’elle n’ait pas trouvé beaucoup de soutien dans la section des commentaires, quelques utilisateurs sont quand même venus lui souhaiter bonne chance et lui ont demandé de garder la tête haute. Certains ont même posé quelques questions sur la mise à pied elle-même. Un utilisateur de YouTube a écrit : “Savez-vous si les licenciements affectent davantage les travailleurs à distance que les travailleurs sur site ? D’après les connaissances préalables, les travailleurs contractuels et les travailleurs à distance sont généralement les premiers à participer à une restructuration d’entreprise ? »

Un autre utilisateur a commenté : « Ne vous sentez pas mal d’avoir été licencié… ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort. Ignorez ces ennemis dans les commentaires. souvenez-vous de cela tant que vous travaillez pour quelqu’un, il y a toujours une chance de se faire virer pour toutes sortes de raisons. J’ai juste besoin de te relever et d’essayer à nouveau.

“Je pensais que c’était de la satire, mais c’est en fait réel, comme c’est triste”, a lu un autre commentaire.

La société mère de Google, Alphabet, a annoncé la semaine dernière la suppression d’environ 12 000 emplois, soit 6% de la main-d’œuvre dans le monde. La décision affectera les emplois à l’échelle mondiale. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré dans un e-mail aux employés qu’il assumait “l’entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici”. La mise à pied affectera les équipes de l’entreprise, notamment le recrutement, certaines fonctions de l’entreprise, ainsi que l’ingénierie et les produits. équipes.

