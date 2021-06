Une femme «se drogue accidentellement» après avoir senti une «belle» fleur qui lui a fait subir une paralysie du sommeil

UNE FEMME s’est « accidentellement droguée » et sa meilleure amie après avoir senti une « belle » fleur qui lui a fait subir une paralysie du sommeil.

La femme, qui a partagé son histoire sur TikTok, a accidentellement inhalé le souffle du diable, ce qui aurait entraîné des hallucinations, des images effrayantes et un manque de libre arbitre, selon Drugs.com.

Crédit : TikTok @songsbyralph

Dans une vidéo TikTok, l’auteure-compositrice-interprète Raffaela Weyman, professionnellement connue sous le nom de Ralph, a révélé le moment terrifiant où elle s’est accidentellement empoisonnée avec une fleur jaune.

Elle a écrit en montrant des vidéos d’elle et de son amie sentant profondément le souffle du diable : « Mon meilleur ami et moi avons trouvé cette belle fleur et avons passé la nuit à respirer profondément son odeur.

« Quand nous sommes arrivés à l’anniversaire de notre ami, nous nous sommes soudainement sentis tellement foutus tous les deux que nous avons dû partir.

« Quand je suis rentré à la maison et que je me suis endormi, j’ai fait les rêves les plus fous et j’ai connu la paralysie du sommeil pour la première fois de ma vie.

Crédit : TikTok @songsbyralph

« Il s’avère que la fleur est super toxique et nous nous sommes accidentellement drogués comme des idiots. »

La chanteuse canadienne a ensuite partagé une vidéo dans laquelle elle a cherché la fleur sur Google et a découvert qu’elle était « très toxique ».

Non seulement cette fleur provoque des hallucinations intenses, mais elle peut aussi provoquer une amnésie.

Cela pourrait être particulièrement effrayant s’il est utilisé pour nuire, car la victime peut être impuissante et incapable de se souvenir des événements.

Beaucoup de gens se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur choc face à leur erreur potentiellement dommageable. Une personne a déclaré: « Mon frère a trébuché sur l’un d’eux quand il était adolescent. Il n’a jamais été le même.

Un deuxième a prévenu: « Les gens ne consomment jamais cette fleur sous quelque forme que ce soit, ce n’est pas un bon voyage, c’est une très très mauvaise sensation de longue durée. »

Et un troisième a déclaré: « J’ai vu la fleur et j’ai tout de suite su que cela ne se passerait pas bien. »